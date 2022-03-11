https://ria.ru/20220311/kontakty-1777771218.html

Пентагон не планирует контактов между министрами обороны США и России

Пентагон не планирует контактов между министрами обороны США и России - РИА Новости, 11.03.2022

Пентагон не планирует контактов между министрами обороны США и России

Пентагон пока не планирует контактов между руководством оборонных ведомств США и России, заявил на брифинге в пятницу представитель оборонного ведомства США... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T22:34

2022-03-11T22:34

2022-03-11T22:37

в мире

министерство обороны сша

сша

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Пентагон пока не планирует контактов между руководством оборонных ведомств США и России, заявил на брифинге в пятницу представитель оборонного ведомства США Джон Кирби."Переговоров между секретарем (Ллойдом) Остиным и министром Шойгу не было, и я не ожидаю, что это изменится в ближайшее время", - сказал представитель Пентагона на регулярном брифинге.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, министерство обороны сша, сша