https://ria.ru/20220311/kontakty-1777771218.html
Пентагон не планирует контактов между министрами обороны США и России
Пентагон не планирует контактов между министрами обороны США и России - РИА Новости, 11.03.2022
Пентагон не планирует контактов между министрами обороны США и России
Пентагон пока не планирует контактов между руководством оборонных ведомств США и России, заявил на брифинге в пятницу представитель оборонного ведомства США... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T22:34
2022-03-11T22:34
2022-03-11T22:37
в мире
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Пентагон пока не планирует контактов между руководством оборонных ведомств США и России, заявил на брифинге в пятницу представитель оборонного ведомства США Джон Кирби."Переговоров между секретарем (Ллойдом) Остиным и министром Шойгу не было, и я не ожидаю, что это изменится в ближайшее время", - сказал представитель Пентагона на регулярном брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, сша
22:34 11.03.2022 (обновлено: 22:37 11.03.2022)
Пентагон не планирует контактов между министрами обороны США и России
Пентагон пока не планирует контактов между главами оборонных ведомств США и России