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Пентагон не планирует контактов между министрами обороны США и России
Пентагон не планирует контактов между министрами обороны США и России - РИА Новости, 11.03.2022
Пентагон не планирует контактов между министрами обороны США и России
Пентагон пока не планирует контактов между руководством оборонных ведомств США и России, заявил на брифинге в пятницу представитель оборонного ведомства США... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T22:34
2022-03-11T22:37
в мире
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Пентагон пока не планирует контактов между руководством оборонных ведомств США и России, заявил на брифинге в пятницу представитель оборонного ведомства США Джон Кирби."Переговоров между секретарем (Ллойдом) Остиным и министром Шойгу не было, и я не ожидаю, что это изменится в ближайшее время", - сказал представитель Пентагона на регулярном брифинге.
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в мире, министерство обороны сша, сша
22:34 11.03.2022 (обновлено: 22:37 11.03.2022)
 
Пентагон не планирует контактов между министрами обороны США и России

Пентагон пока не планирует контактов между главами оборонных ведомств США и России

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Пентагон пока не планирует контактов между руководством оборонных ведомств США и России, заявил на брифинге в пятницу представитель оборонного ведомства США Джон Кирби.
"Переговоров между секретарем (Ллойдом) Остиным и министром Шойгу не было, и я не ожидаю, что это изменится в ближайшее время", - сказал представитель Пентагона на регулярном брифинге.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 22:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пентагон заявил, что канал связи с Минобороны функционирует
 
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