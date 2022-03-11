https://ria.ru/20220311/khimoruzhie-1777577717.html

На Украине не разрабатывали оружие массового поражения, заявил Зеленский

На Украине не разрабатывали оружие массового поражения, заявил Зеленский - РИА Новости, 11.03.2022

На Украине не разрабатывали оружие массового поражения, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что химическое или иное оружие массового поражения на Украине не разрабатывали, а лаборатории в стране... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T01:20

2022-03-11T01:20

2022-03-11T01:28

в мире

украина

владимир зеленский

мария захарова

сша

россия

вашингтон (город)

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что химическое или иное оружие массового поражения на Украине не разрабатывали, а лаборатории в стране остались с советских времен и занимаются "обычной наукой"."Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа... Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает", — добавил он.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

украина

сша

россия

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, владимир зеленский, мария захарова, сша, россия, вашингтон (город), мид кнр