01:20 11.03.2022 (обновлено: 01:28 11.03.2022)
На Украине не разрабатывали оружие массового поражения, заявил Зеленский
Зеленский заявил, что на Украине не разрабатывали оружие массового поражения
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что химическое или иное оружие массового поражения на Украине не разрабатывали, а лаборатории в стране остались с советских времен и занимаются "обычной наукой".
"Большинство (лабораторий)... осталось с советских времен и занимаются обычной наукой. Обычной, а не военными технологиями", — сказал Зеленский в видеообращении.
"Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа... Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает", — добавил он.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.