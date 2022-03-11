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На Украине не разрабатывали оружие массового поражения, заявил Зеленский
На Украине не разрабатывали оружие массового поражения, заявил Зеленский - РИА Новости, 11.03.2022
На Украине не разрабатывали оружие массового поражения, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что химическое или иное оружие массового поражения на Украине не разрабатывали, а лаборатории в стране... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T01:20
2022-03-11T01:28
в мире
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вашингтон (город)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что химическое или иное оружие массового поражения на Украине не разрабатывали, а лаборатории в стране остались с советских времен и занимаются "обычной наукой"."Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа... Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает", — добавил он.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
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в мире, украина, владимир зеленский, мария захарова, сша, россия, вашингтон (город), мид кнр
01:20 11.03.2022 (обновлено: 01:28 11.03.2022)
 
На Украине не разрабатывали оружие массового поражения, заявил Зеленский

Зеленский заявил, что на Украине не разрабатывали оружие массового поражения

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что химическое или иное оружие массового поражения на Украине не разрабатывали, а лаборатории в стране остались с советских времен и занимаются "обычной наукой".

"Большинство (лабораторий)... осталось с советских времен и занимаются обычной наукой. Обычной, а не военными технологиями", — сказал Зеленский в видеообращении.

"Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа... Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает", — добавил он.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваСШАРоссияВашингтон (город)МИД КНР
 
 
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