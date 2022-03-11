https://ria.ru/20220311/kanal-1777664203.html
В Крыму сформировали план по восстановлению Северо-Крымского канала
В Крыму сформировали план по восстановлению Северо-Крымского канала - РИА Новости, 11.03.2022
В Крыму сформировали план по восстановлению Северо-Крымского канала
Дорожная карта по проведению восстановительных работ Северо-Крымского канала сформирована, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:28
2022-03-11T14:28
2022-03-11T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Дорожная карта по проведению восстановительных работ Северо-Крымского канала сформирована, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Вода по каналу пришла в Крым самотеком после подрыва возведенной на Украине дамбы, шлюзы для подачи воды на полуостров на украинской территории не открывались. Работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются, системная подача воды в Крым произойдет после их завершения. Заходит канал в Крым около Армянска и заканчивается на востоке полуострова, немного не доходя до Керченского водохранилища."Понимание по восстановлению Северо-Крымского канала есть. Своего рода дорожная карта по выполнению всех необходимых работ для его запуска в работу сформирована", - сказал РИА Новости Крючков.По его словам, работы по обследованию русла канала и его гидротехнических сооружений продолжаются.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
https://ria.ru/20220311/blokada-1777609188.html
https://ria.ru/20220310/zhd-1777440104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, украина, в мире, политика, армянск
В Крыму сформировали план по восстановлению Северо-Крымского канала
Советник главы Крыма Крючков: план по восстановлению Северо-Крымского канала сформировали
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Дорожная карта по проведению восстановительных работ Северо-Крымского канала сформирована, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Вода по каналу пришла в Крым самотеком после подрыва возведенной на Украине дамбы, шлюзы для подачи воды на полуостров на украинской территории не открывались. Работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются, системная подача воды в Крым произойдет после их завершения. Заходит канал в Крым около Армянска и заканчивается на востоке полуострова, немного не доходя до Керченского водохранилища.
"Понимание по восстановлению Северо-Крымского канала есть. Своего рода дорожная карта по выполнению всех необходимых работ для его запуска в работу сформирована", - сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, работы по обследованию русла канала и его гидротехнических сооружений продолжаются.
"Воду начнут подавать в Крым после завершения всех работ", - подчеркнул Крючков. При этом точные сроки пока не называются.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
заявил, что выход российских войск к Херсону
позволил разблокировать Северо-Крымский канал. В военном ведомстве подчеркнули, что их специалисты уже приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.
Украина
обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией
подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.