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Гражданам объяснили, во что снова можно вкладывать деньги
Гражданам объяснили, во что снова можно вкладывать деньги - РИА Новости, 11.03.2022
Гражданам объяснили, во что снова можно вкладывать деньги
На фоне опережающего роста курса доллара и серьезных ограничений, накладываемых Центробанком на покупку валюты, граждане стремятся иначе сохранить и приумножить РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T01:15
2022-03-11T01:15
андрей аржанухин
китай
экономика
жилье
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На фоне опережающего роста курса доллара и серьезных ограничений, накладываемых Центробанком на покупку валюты, граждане стремятся иначе сохранить и приумножить свои сбережения. В частности, многие рассматривают инвестиции в жилье и валюты стран, воздержавшихся от введения санкций. Что из этого представляет реальный интерес, а от чего лучше держаться подальше, рассказал агентству “Прайм” директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.Он считает, что для инвестиций в жилье сейчас не время — на фоне неопределенности, господствующей на рынках в данный момент, его стоит покупать лишь для проживания, если такая потребность есть.Многие задумались о вложениях в валюты неевропейских стран, прежде всего, Китая. Однако активные действия сейчас проводить не стоит, поскольку рубль еще может укрепиться, советует эксперт.
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андрей аржанухин, китай, экономика, жилье, центральный банк рф (цб рф), россия, общество
01:15 11.03.2022
 
Гражданам объяснили, во что снова можно вкладывать деньги

Эксперт Аржанухин: не время для инвестиций в жилье, его стоит покупать лишь для проживания

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На фоне опережающего роста курса доллара и серьезных ограничений, накладываемых Центробанком на покупку валюты, граждане стремятся иначе сохранить и приумножить свои сбережения. В частности, многие рассматривают инвестиции в жилье и валюты стран, воздержавшихся от введения санкций. Что из этого представляет реальный интерес, а от чего лучше держаться подальше, рассказал агентству “Прайм” директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.
Он считает, что для инвестиций в жилье сейчас не время — на фоне неопределенности, господствующей на рынках в данный момент, его стоит покупать лишь для проживания, если такая потребность есть.

"Если рассматривать коммерческие цели — аренда, перепродажа, я бы не советовал, поскольку именно сейчас мы находимся на пике вывода на рынок инвестиционной недвижимости, и риск дальнейшего снижения стоимости жилья сохраняется, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где был высокий рост", — пояснил Аржанухин.

Многие задумались о вложениях в валюты неевропейских стран, прежде всего, Китая. Однако активные действия сейчас проводить не стоит, поскольку рубль еще может укрепиться, советует эксперт.
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Андрей АржанухинКитайЭкономикаЖильеЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияОбщество
 
 
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