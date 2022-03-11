Гражданам объяснили, во что снова можно вкладывать деньги
Эксперт Аржанухин: не время для инвестиций в жилье, его стоит покупать лишь для проживания
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На фоне опережающего роста курса доллара и серьезных ограничений, накладываемых Центробанком на покупку валюты, граждане стремятся иначе сохранить и приумножить свои сбережения. В частности, многие рассматривают инвестиции в жилье и валюты стран, воздержавшихся от введения санкций. Что из этого представляет реальный интерес, а от чего лучше держаться подальше, рассказал агентству “Прайм” директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.
Он считает, что для инвестиций в жилье сейчас не время — на фоне неопределенности, господствующей на рынках в данный момент, его стоит покупать лишь для проживания, если такая потребность есть.
"Если рассматривать коммерческие цели — аренда, перепродажа, я бы не советовал, поскольку именно сейчас мы находимся на пике вывода на рынок инвестиционной недвижимости, и риск дальнейшего снижения стоимости жилья сохраняется, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где был высокий рост", — пояснил Аржанухин.
Многие задумались о вложениях в валюты неевропейских стран, прежде всего, Китая. Однако активные действия сейчас проводить не стоит, поскольку рубль еще может укрепиться, советует эксперт.