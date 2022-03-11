https://ria.ru/20220311/investitsii-1777574290.html

Гражданам объяснили, во что снова можно вкладывать деньги

Гражданам объяснили, во что снова можно вкладывать деньги - РИА Новости, 11.03.2022

Гражданам объяснили, во что снова можно вкладывать деньги

На фоне опережающего роста курса доллара и серьезных ограничений, накладываемых Центробанком на покупку валюты, граждане стремятся иначе сохранить и приумножить РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T01:15

2022-03-11T01:15

2022-03-11T01:15

андрей аржанухин

китай

экономика

жилье

центральный банк рф (цб рф)

россия

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На фоне опережающего роста курса доллара и серьезных ограничений, накладываемых Центробанком на покупку валюты, граждане стремятся иначе сохранить и приумножить свои сбережения. В частности, многие рассматривают инвестиции в жилье и валюты стран, воздержавшихся от введения санкций. Что из этого представляет реальный интерес, а от чего лучше держаться подальше, рассказал агентству “Прайм” директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.Он считает, что для инвестиций в жилье сейчас не время — на фоне неопределенности, господствующей на рынках в данный момент, его стоит покупать лишь для проживания, если такая потребность есть.Многие задумались о вложениях в валюты неевропейских стран, прежде всего, Китая. Однако активные действия сейчас проводить не стоит, поскольку рубль еще может укрепиться, советует эксперт.

https://ria.ru/20220310/vklad-1777388420.html

китай

россия

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

андрей аржанухин, китай, экономика, жилье, центральный банк рф (цб рф), россия, общество