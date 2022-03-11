https://ria.ru/20220311/golosovanie-1777607592.html

Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования

Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования - РИА Новости, 11.03.2022

Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:35

2022-03-11T10:35

2022-03-11T13:35

политика

дмитрий вяткин

госдума рф

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ).Проект внесли единороссы Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин 16 декабря 2021 года.Документ закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также останется за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.Ко второму чтению проект дополнили поправками. Согласно одной из них, расширяется перечень лиц, которые не имеют права быть избранными в течение определенного срока, в частности, речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, а также против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.Кроме этого, исключается возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. Отмечается, что избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.Законопроект предлагает также закрепить возможность объединять участковые комиссии на выборах и референдумах, если общее число избирателей на участке составляет более трех тысяч в городах федерального значения, административных центрах регионов, городских округах с численностью избирателей свыше 500 тысяч — по согласованию с избирательной комиссией субъекта и ЦИК.Кроме этого, исключаются избирательные комиссии муниципальных образований с 1 января 2023 года, вопросы подготовки и проведения выборов передали в органы местного самоуправления, местного референдума — в ведение территориальных комиссий. При этом по решению избирательной комиссии субъекта полномочия могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах этого муниципального образования.Предлагается также изменить порядок назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Устанавливается, что одно и то же лицо может быть назначено только в одну комиссию и только одним кандидатом, одним избирательным объединением. Кроме этого, исключается положение о том, что за кандидатами, которые были избраны, и за избирательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, в течение срока полномочий сохраняется право назначения членов избиркомов, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.Законопроект также уточняет, что наблюдателей могут назначать в каждую участковую, территориальную и окружную комиссию. Партии и кандидаты смогут определять до трех наблюдателей — сейчас только до двух.Помимо этого, в документе прописывается, что бывшие главы регионов, отрешенные от должности президентом, в течение пяти лет после соответствующего указа не могут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном субъекте.

https://ria.ru/20211215/tsik-1763795425.html

https://ria.ru/20211209/golosovanie-1763032872.html

https://ria.ru/20211203/pamfilova-1762028115.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, дмитрий вяткин, госдума рф, дистанционное электронное голосование