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Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования
Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования - РИА Новости, 11.03.2022
Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:35
2022-03-11T13:35
политика
дмитрий вяткин
госдума рф
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ).Проект внесли единороссы Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин 16 декабря 2021 года.Документ закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также останется за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.Ко второму чтению проект дополнили поправками. Согласно одной из них, расширяется перечень лиц, которые не имеют права быть избранными в течение определенного срока, в частности, речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, а также против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.Кроме этого, исключается возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. Отмечается, что избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.Законопроект предлагает также закрепить возможность объединять участковые комиссии на выборах и референдумах, если общее число избирателей на участке составляет более трех тысяч в городах федерального значения, административных центрах регионов, городских округах с численностью избирателей свыше 500 тысяч — по согласованию с избирательной комиссией субъекта и ЦИК.Кроме этого, исключаются избирательные комиссии муниципальных образований с 1 января 2023 года, вопросы подготовки и проведения выборов передали в органы местного самоуправления, местного референдума — в ведение территориальных комиссий. При этом по решению избирательной комиссии субъекта полномочия могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах этого муниципального образования.Предлагается также изменить порядок назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Устанавливается, что одно и то же лицо может быть назначено только в одну комиссию и только одним кандидатом, одним избирательным объединением. Кроме этого, исключается положение о том, что за кандидатами, которые были избраны, и за избирательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, в течение срока полномочий сохраняется право назначения членов избиркомов, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.Законопроект также уточняет, что наблюдателей могут назначать в каждую участковую, территориальную и окружную комиссию. Партии и кандидаты смогут определять до трех наблюдателей — сейчас только до двух.Помимо этого, в документе прописывается, что бывшие главы регионов, отрешенные от должности президентом, в течение пяти лет после соответствующего указа не могут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном субъекте.
https://ria.ru/20211215/tsik-1763795425.html
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политика, дмитрий вяткин, госдума рф, дистанционное электронное голосование
10:35 11.03.2022 (обновлено: 13:35 11.03.2022)
 
Госдума приняла закон о единых правилах онлайн-голосования

Госдума приняла закон о единых правилах дистанционного электронного голосования

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Проект внесли единороссы Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин 16 декабря 2021 года.
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ЦИК планирует расширить применение дистанционного голосования в регионах
Документ закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также останется за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.
Ко второму чтению проект дополнили поправками. Согласно одной из них, расширяется перечень лиц, которые не имеют права быть избранными в течение определенного срока, в частности, речь идет об осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности, а также против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения или снятия судимости.
Кроме этого, исключается возможность изменить свое решение и проголосовать повторно. Отмечается, что избиратель, получивший доступ к ДЭГ, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.
Законопроект предлагает также закрепить возможность объединять участковые комиссии на выборах и референдумах, если общее число избирателей на участке составляет более трех тысяч в городах федерального значения, административных центрах регионов, городских округах с численностью избирателей свыше 500 тысяч — по согласованию с избирательной комиссией субъекта и ЦИК.
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Кроме этого, исключаются избирательные комиссии муниципальных образований с 1 января 2023 года, вопросы подготовки и проведения выборов передали в органы местного самоуправления, местного референдума — в ведение территориальных комиссий. При этом по решению избирательной комиссии субъекта полномочия могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах этого муниципального образования.
Предлагается также изменить порядок назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Устанавливается, что одно и то же лицо может быть назначено только в одну комиссию и только одним кандидатом, одним избирательным объединением. Кроме этого, исключается положение о том, что за кандидатами, которые были избраны, и за избирательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, в течение срока полномочий сохраняется право назначения членов избиркомов, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.
Законопроект также уточняет, что наблюдателей могут назначать в каждую участковую, территориальную и окружную комиссию. Партии и кандидаты смогут определять до трех наблюдателей — сейчас только до двух.
Помимо этого, в документе прописывается, что бывшие главы регионов, отрешенные от должности президентом, в течение пяти лет после соответствующего указа не могут выдвигаться кандидатами на этот пост ни в одном субъекте.
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ПолитикаДмитрий ВяткинГосдума РФДистанционное электронное голосование
 
 
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