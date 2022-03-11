https://ria.ru/20220311/germaniya-1777711728.html
Канцлер Германии призвал снизить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
Канцлер Германии призвал снизить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов - РИА Новости, 11.03.2022
Канцлер Германии призвал снизить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
Необходимо сделать все, чтобы снизить зависимость Европы от импорта энергоресурсов, прежде всего из России, сказал на брифинге по итогам саммита ЕС во Франции... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:19
2022-03-11T17:19
2022-03-11T18:28
в мире
германия
европа
олаф шольц
природный газ
нефть
россия
евросоюз
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы снизить зависимость Европы от импорта энергоресурсов, прежде всего из России, сказал на брифинге по итогам саммита ЕС во Франции канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы также занимались экономической перспективой, энергетической и сырьевой безопасностью. Это будет большой темой в будущем, что мы сделаем все, чтобы снизить зависимость от сырьевого импорта, прежде всего от сырьевого импорта из России. Поэтому мы сообща подняли вопрос, что мы постепенно хотим избавиться от этой зависимости, занимаясь поиском альтернативных ресурсов для импорта нефти, газа и угля", - сказал Шольц.
https://ria.ru/20220311/evrokomissiya-1777713433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, европа, олаф шольц, природный газ, нефть, россия, евросоюз, франция
17:19 11.03.2022 (обновлено: 18:28 11.03.2022)
Канцлер Германии призвал снизить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
Канцлер Германии Шольц призвал снизить зависимость Европы от импорта энергоресурсов