https://ria.ru/20220311/germaniya-1777711728.html

Канцлер Германии призвал снизить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов

Канцлер Германии призвал снизить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов - РИА Новости, 11.03.2022

Канцлер Германии призвал снизить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов

Необходимо сделать все, чтобы снизить зависимость Европы от импорта энергоресурсов, прежде всего из России, сказал на брифинге по итогам саммита ЕС во Франции... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:19

2022-03-11T17:19

2022-03-11T18:28

в мире

германия

европа

олаф шольц

природный газ

нефть

россия

евросоюз

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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы снизить зависимость Европы от импорта энергоресурсов, прежде всего из России, сказал на брифинге по итогам саммита ЕС во Франции канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы также занимались экономической перспективой, энергетической и сырьевой безопасностью. Это будет большой темой в будущем, что мы сделаем все, чтобы снизить зависимость от сырьевого импорта, прежде всего от сырьевого импорта из России. Поэтому мы сообща подняли вопрос, что мы постепенно хотим избавиться от этой зависимости, занимаясь поиском альтернативных ресурсов для импорта нефти, газа и угля", - сказал Шольц.

https://ria.ru/20220311/evrokomissiya-1777713433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, европа, олаф шольц, природный газ, нефть, россия, евросоюз, франция