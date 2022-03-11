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Канцлер Германии призвал снизить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
Канцлер Германии призвал снизить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов - РИА Новости, 11.03.2022
Канцлер Германии призвал снизить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
Необходимо сделать все, чтобы снизить зависимость Европы от импорта энергоресурсов, прежде всего из России, сказал на брифинге по итогам саммита ЕС во Франции... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:19
2022-03-11T18:28
в мире
германия
европа
олаф шольц
природный газ
нефть
россия
евросоюз
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы снизить зависимость Европы от импорта энергоресурсов, прежде всего из России, сказал на брифинге по итогам саммита ЕС во Франции канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы также занимались экономической перспективой, энергетической и сырьевой безопасностью. Это будет большой темой в будущем, что мы сделаем все, чтобы снизить зависимость от сырьевого импорта, прежде всего от сырьевого импорта из России. Поэтому мы сообща подняли вопрос, что мы постепенно хотим избавиться от этой зависимости, занимаясь поиском альтернативных ресурсов для импорта нефти, газа и угля", - сказал Шольц.
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в мире, германия, европа, олаф шольц, природный газ, нефть, россия, евросоюз, франция
17:19 11.03.2022 (обновлено: 18:28 11.03.2022)
 
Канцлер Германии призвал снизить зависимость ЕС от импорта энергоресурсов

Канцлер Германии Шольц призвал снизить зависимость Европы от импорта энергоресурсов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы снизить зависимость Европы от импорта энергоресурсов, прежде всего из России, сказал на брифинге по итогам саммита ЕС во Франции канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы также занимались экономической перспективой, энергетической и сырьевой безопасностью. Это будет большой темой в будущем, что мы сделаем все, чтобы снизить зависимость от сырьевого импорта, прежде всего от сырьевого импорта из России. Поэтому мы сообща подняли вопрос, что мы постепенно хотим избавиться от этой зависимости, занимаясь поиском альтернативных ресурсов для импорта нефти, газа и угля", - сказал Шольц.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 17:25
ЕК готовит план по ликвидации зависимости от газа, нефти и угля из России
 
В миреГерманияЕвропаОлаф ШольцПриродный газНефтьРоссияЕвросоюзФранция
 
 
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