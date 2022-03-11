https://ria.ru/20220311/genprokuratura-1777590078.html

Генпрокуратура проверит компании, уходящие с российского рынка

Генпрокуратура проверит компании, уходящие с российского рынка - РИА Новости, 11.03.2022

Генпрокуратура проверит компании, уходящие с российского рынка

Генпрокуратура проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:18

2022-03-11T08:18

2022-03-11T09:57

игорь краснов

россия

экономика

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генпрокуратура проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности, <...> прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства", — говорится в пресс-релизе.В планах ведомства проконтролировать соблюдение трудового законодательства на этих предприятиях, в том числе условий договоров, порядка выплаты зарплаты, а также исполнения обязательств перед контрагентами и государством.Особое внимание прокуроры обратят на соблюдение прав социально незащищенных групп работников — лиц с ограниченными возможностями здоровья, беременных, имеющих малолетних (несовершеннолетних) детей, сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста."Игорь Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории России. Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться", — добавила пресс-служба ГП.Надзор акцентирован на недопустимости злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента. Кроме того, ведомство предостерегло компании от фиктивного или преднамеренного банкротства.На фоне усиления западных санкций из-за военной операции на Украине большинство крупных международных компаний заявили об уходе, приостановке или сокращении масштабов деятельности в России. Среди них McDonalds, Adidas, Nike, Puma, Levi’s, IBM, H&M, IKEA, Volkswagen, Audi, Porsche, Estee Lauder, Apple, Microsoft, Lego и многие другие.

https://ria.ru/20220311/kompanii-1777497070.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/potanin-1777557360.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь краснов, россия, экономика