https://ria.ru/20220311/genprokuratura-1777590078.html
Генпрокуратура проверит компании, уходящие с российского рынка
Генпрокуратура проверит компании, уходящие с российского рынка - РИА Новости, 11.03.2022
Генпрокуратура проверит компании, уходящие с российского рынка
Генпрокуратура проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:18
2022-03-11T08:18
2022-03-11T09:57
игорь краснов
россия
экономика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генпрокуратура проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности, <...> прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства", — говорится в пресс-релизе.В планах ведомства проконтролировать соблюдение трудового законодательства на этих предприятиях, в том числе условий договоров, порядка выплаты зарплаты, а также исполнения обязательств перед контрагентами и государством.Особое внимание прокуроры обратят на соблюдение прав социально незащищенных групп работников — лиц с ограниченными возможностями здоровья, беременных, имеющих малолетних (несовершеннолетних) детей, сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста."Игорь Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории России. Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться", — добавила пресс-служба ГП.Надзор акцентирован на недопустимости злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента. Кроме того, ведомство предостерегло компании от фиктивного или преднамеренного банкротства.На фоне усиления западных санкций из-за военной операции на Украине большинство крупных международных компаний заявили об уходе, приостановке или сокращении масштабов деятельности в России. Среди них McDonalds, Adidas, Nike, Puma, Levi’s, IBM, H&M, IKEA, Volkswagen, Audi, Porsche, Estee Lauder, Apple, Microsoft, Lego и многие другие.
https://ria.ru/20220311/kompanii-1777497070.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/potanin-1777557360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, россия, экономика
08:18 11.03.2022 (обновлено: 09:57 11.03.2022)
Генпрокуратура проверит компании, уходящие с российского рынка
Генпрокуратура проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генпрокуратура проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности, <...> прокурорами усилен надзор за соблюдением такими компаниями действующего законодательства", — говорится в пресс-релизе.
В планах ведомства проконтролировать соблюдение трудового законодательства на этих предприятиях, в том числе условий договоров, порядка выплаты зарплаты, а также исполнения обязательств перед контрагентами и государством.
Особое внимание прокуроры обратят на соблюдение прав социально незащищенных групп работников — лиц с ограниченными возможностями здоровья, беременных, имеющих малолетних (несовершеннолетних) детей, сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста.
"Игорь Краснов
отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории России. Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться", — добавила пресс-служба ГП.
Надзор акцентирован на недопустимости злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента. Кроме того, ведомство предостерегло компании от фиктивного или преднамеренного банкротства.
На фоне усиления западных санкций из-за военной операции на Украине большинство крупных международных компаний заявили об уходе, приостановке или сокращении масштабов деятельности в России. Среди них McDonalds, Adidas, Nike, Puma, Levi’s, IBM, H&M, IKEA, Volkswagen, Audi, Porsche, Estee Lauder, Apple, Microsoft, Lego и многие другие.