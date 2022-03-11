https://ria.ru/20220311/gaz-1777746928.html

"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы"

"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы" - РИА Новости, 11.03.2022

"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы"

"Газпром" вновь бронирует трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 12 марта, свидетельствуют итоги... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:13

2022-03-11T19:13

2022-03-11T19:13

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 12 марта, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.Компания, как и в предыдущие дни, выкупила мощности в объеме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объема. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 12 марта до 8.00 мск 13 марта.Кроме того, компания дополнительно заказала еще 1,44 миллиона кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью — с 22.00 мск 11 марта до 8.00 мск 12 марта.

https://ria.ru/20220311/gaz-1777743494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, газпром, в мире, ямал-европа (газопровод), россия, польша, европа, природный газ