https://ria.ru/20220311/gaz-1777746928.html
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы"
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы" - РИА Новости, 11.03.2022
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы"
"Газпром" вновь бронирует трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 12 марта, свидетельствуют итоги... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:13
2022-03-11T19:13
2022-03-11T19:13
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует трубопровод "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу на все предстоящие газовые сутки 12 марта, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.Компания, как и в предыдущие дни, выкупила мощности в объеме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объема. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 12 марта до 8.00 мск 13 марта.Кроме того, компания дополнительно заказала еще 1,44 миллиона кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью — с 22.00 мск 11 марта до 8.00 мск 12 марта.
https://ria.ru/20220311/gaz-1777743494.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, в мире, ямал-европа (газопровод), россия, польша, европа, природный газ
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы"
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы" на все газовые сутки 12 марта