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Цена на газ в Европе упала ниже 1300 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе упала ниже 1300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 11.03.2022
Цена на газ в Европе упала ниже 1300 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник упали в пятницу втрое, опустились ниже 1300 долларов за тысячу... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:57
2022-03-11T12:22
экономика
природный газ
россия
европа
цены
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник упали в пятницу втрое, опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии приблизилась к отметке в 1400 долларов, после чего чуть выросла почти до 1430 долларов, а затем перешла к снижению. Пока ценовой минимум составляет 1291,7 доллара, что на 11,3% ниже расчетной цены накануне - 1437,7 доллара.Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по "демилитаризации и денацификации" Украины.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
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экономика, природный газ, россия, европа, цены, в мире
11:57 11.03.2022 (обновлено: 12:22 11.03.2022)
 
Цена на газ в Европе упала ниже 1300 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе впервые с 1 марта упала ниже 1300 долларов за тысячу кубов

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник упали в пятницу втрое, опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии приблизилась к отметке в 1400 долларов, после чего чуть выросла почти до 1430 долларов, а затем перешла к снижению. Пока ценовой минимум составляет 1291,7 доллара, что на 11,3% ниже расчетной цены накануне - 1437,7 доллара.
Загрузка руды в самосвал на карьере Верхне-Ильдиканский на территории Быстринского горно-обогатительного комбината в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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"Скорее всего, разорятся". Чем грозит Западу отказ от российского сырья
Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по "демилитаризации и денацификации" Украины.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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