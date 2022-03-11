https://ria.ru/20220311/gaz-1777601678.html
"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно
"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно - РИА Новости, 11.03.2022
"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 11 марта, сообщила компания. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:00
2022-03-11T10:00
2022-03-11T10:02
экономика
россия
газпром
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 11 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 миллиона кубометров на 11 марта", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
https://ria.ru/20220307/gaz-1777068685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, газпром
10:00 11.03.2022 (обновлено: 10:02 11.03.2022)
"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно
"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину в соответствии с заявками