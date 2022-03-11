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Президент Финляндии перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому
Президент Финляндии перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому - РИА Новости, 11.03.2022
Президент Финляндии перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому
Перед намеченным на пятницу разговором с президентом России Владимиром Путиным президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию в Украине с Владимиром... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:08
2022-03-11T14:08
2022-03-11T14:08
финляндия
украина
владимир путин
саули ниинисте
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донбасс
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар — РИА Новости. Перед намеченным на пятницу разговором с президентом России Владимиром Путиным президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию в Украине с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия финского главы государства."Президенты обсудили ситуацию с войной в Украине и поддержку и помощь Финляндии. Особыми темами были необходимость обеспечения безопасной эвакуации гражданских лиц через гуманитарные коридоры и безопасность ядерных объектов. Президенты договорились продолжить контакты. Позже в тот же день президент Ниинистё проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Президент Финляндии перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому
Президент Финляндии Ниинисте обсудил с Зеленским ситуацию на Украине