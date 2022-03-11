https://ria.ru/20220311/finlyandiya-1777658655.html

Президент Финляндии перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому

Президент Финляндии перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому - РИА Новости, 11.03.2022

Президент Финляндии перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому

Перед намеченным на пятницу разговором с президентом России Владимиром Путиным президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию в Украине с Владимиром... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:08

2022-03-11T14:08

2022-03-11T14:08

финляндия

украина

владимир путин

саули ниинисте

россия

в мире

владимир зеленский

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/39/1552523904_0:88:2238:1346_1920x0_80_0_0_5d2614a8b6bad5f489088ae1e0eb0390.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар — РИА Новости. Перед намеченным на пятницу разговором с президентом России Владимиром Путиным президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию в Украине с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия финского главы государства."Президенты обсудили ситуацию с войной в Украине и поддержку и помощь Финляндии. Особыми темами были необходимость обеспечения безопасной эвакуации гражданских лиц через гуманитарные коридоры и безопасность ядерных объектов. Президенты договорились продолжить контакты. Позже в тот же день президент Ниинистё проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776865957.html

финляндия

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

финляндия, украина, владимир путин, саули ниинисте, россия, в мире, владимир зеленский, донбасс