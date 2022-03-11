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Президент Финляндии перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому
Президент Финляндии перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому - РИА Новости, 11.03.2022
Президент Финляндии перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому
Перед намеченным на пятницу разговором с президентом России Владимиром Путиным президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию в Украине с Владимиром... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:08
2022-03-11T14:08
финляндия
украина
владимир путин
саули ниинисте
россия
в мире
владимир зеленский
донбасс
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар — РИА Новости. Перед намеченным на пятницу разговором с президентом России Владимиром Путиным президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию в Украине с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия финского главы государства."Президенты обсудили ситуацию с войной в Украине и поддержку и помощь Финляндии. Особыми темами были необходимость обеспечения безопасной эвакуации гражданских лиц через гуманитарные коридоры и безопасность ядерных объектов. Президенты договорились продолжить контакты. Позже в тот же день президент Ниинистё проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
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финляндия, украина, владимир путин, саули ниинисте, россия, в мире, владимир зеленский, донбасс
14:08 11.03.2022
 
Президент Финляндии перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому

Президент Финляндии Ниинисте обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндии Саули Ниинистё
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар — РИА Новости. Перед намеченным на пятницу разговором с президентом России Владимиром Путиным президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил ситуацию в Украине с Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия финского главы государства.
"Президенты обсудили ситуацию с войной в Украине и поддержку и помощь Финляндии. Особыми темами были необходимость обеспечения безопасной эвакуации гражданских лиц через гуманитарные коридоры и безопасность ядерных объектов. Президенты договорились продолжить контакты. Позже в тот же день президент Ниинистё проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
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ФинляндияУкраинаВладимир ПутинСаули НиинистеРоссияВ миреВладимир ЗеленскийДонбасс
 
 
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