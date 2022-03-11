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В Финляндии остановили сотни товарных вагонов из России, сообщили СМИ
В Финляндии остановили сотни товарных вагонов из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.03.2022
В Финляндии остановили сотни товарных вагонов из России, сообщили СМИ
Финская государственная железнодорожная компания VR остановила в разных городах страны сотни товарных вагонов из России из-за подозрений, что в них могут везти... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:46
2022-03-11T12:46
финляндия
россия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар - РИА Новости. Финская государственная железнодорожная компания VR остановила в разных городах страны сотни товарных вагонов из России из-за подозрений, что в них могут везти попадающий под санкции груз, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.Уточняется, что из России в Финляндию поступил большой объем грузов накануне введения новых санкций, в среду железнодорожный погранпункт на российской границе Вайниккала закрылся на некоторое время из-за образовавшейся пробки из железнодорожных вагонов.В настоящее время вагоны не разгружаются, и VR выясняет с клиентами и другими заинтересованными сторонами их дальнейшую судьбу."Компании VR пришлось проверять, не попадает ли груз под новые санкции ЕС. Часть проверок провела финская таможня в морских портах и пунктах разгрузки вагонов", - говорится в сообщении.Несколько сотен вагонов сейчас остановлены из-за подозрений, что груз в них попадает под санкции. Министерство иностранных дел Финляндии должно решить, можно ли эти грузы перевозить через границу."Транспортировка грузов по железной дороге между Россией и Финляндией не прекратилась полностью, но заметно сократилась. Российские грузы через финские порты практически не проходят, потому что судоходные компании и международные логистические компании отказываются их принимать", - уточняется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220311/yaponiya-1777630983.html
https://ria.ru/20220310/drevesina-1777446653.html
https://ria.ru/20220310/tseny-1777396094.html
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финляндия, россия, в мире
12:46 11.03.2022
 
В Финляндии остановили сотни товарных вагонов из России, сообщили СМИ

YLE: в Финляндии остановили сотни товарных вагонов из России для проверки груза

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТоварный поезд
Товарный поезд - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Товарный поезд
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мар - РИА Новости. Финская государственная железнодорожная компания VR остановила в разных городах страны сотни товарных вагонов из России из-за подозрений, что в них могут везти попадающий под санкции груз, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Уточняется, что из России в Финляндию поступил большой объем грузов накануне введения новых санкций, в среду железнодорожный погранпункт на российской границе Вайниккала закрылся на некоторое время из-за образовавшейся пробки из железнодорожных вагонов.
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В настоящее время вагоны не разгружаются, и VR выясняет с клиентами и другими заинтересованными сторонами их дальнейшую судьбу.
"Компании VR пришлось проверять, не попадает ли груз под новые санкции ЕС. Часть проверок провела финская таможня в морских портах и пунктах разгрузки вагонов", - говорится в сообщении.
Несколько сотен вагонов сейчас остановлены из-за подозрений, что груз в них попадает под санкции. Министерство иностранных дел Финляндии должно решить, можно ли эти грузы перевозить через границу.
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"Транспортировка грузов по железной дороге между Россией и Финляндией не прекратилась полностью, но заметно сократилась. Российские грузы через финские порты практически не проходят, потому что судоходные компании и международные логистические компании отказываются их принимать", - уточняется в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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