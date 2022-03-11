https://ria.ru/20220311/fadeev-1777712165.html
Максим Фадеев объявил о возобновлении работы своего лейбла
Максим Фадеев объявил о возобновлении работы своего лейбла - РИА Новости, 11.03.2022
Максим Фадеев объявил о возобновлении работы своего лейбла
Максим Фадеев в социальных сетях объявил о возобновлении работы своей компании MALFA. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:40
2022-03-11T17:40
2022-03-11T17:40
шоубиз
знаменитости
наргиз (певица)
максим фадеев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях объявил о возобновлении работы своей компании MALFA.С лейблом сотрудничали МакSим, Наргиз и группа Serebro. Разрыв их отношений с продюсером сопровождался скандалами. Так, в августе 2019 года MALFA направил Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам Максим отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека".Также Фадеев неоднократно нелестно отзывался о своих бывших подопечных, сравнивая их с женщинами легкого поведения.Среди причин роспуска лейбла MALFA Фадеев называл системное воровство со стороны менеджеров, а также продюсер подчеркивал, что ему не удалось реализовать мечту о командной работе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, наргиз (певица), максим фадеев, шоу-бизнес
Максим Фадеев объявил о возобновлении работы своего лейбла
Максим Фадеев объявил о возобновлении работы лейбла MALFA
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Максим Фадеев в социальных сетях объявил
о возобновлении работы своей компании MALFA.
"Хорошая новость для поклонников, компания MALFA возобновляет свою работу в РФ!" – написал продюсер.
С лейблом сотрудничали МакSим, Наргиз и группа Serebro. Разрыв их отношений с продюсером сопровождался скандалами. Так, в августе 2019 года MALFA направил Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам Максим отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека".
Также Фадеев неоднократно нелестно отзывался о своих бывших подопечных, сравнивая их с женщинами легкого поведения.
"Еще полгода назад я думал, что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься "едой" и трамплином для своих "деток", когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги!" – говорил Максим.
Среди причин роспуска лейбла MALFA Фадеев называл системное воровство со стороны менеджеров, а также продюсер подчеркивал, что ему не удалось реализовать мечту о командной работе.