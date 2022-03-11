https://ria.ru/20220311/fadeev-1777712165.html

Максим Фадеев объявил о возобновлении работы своего лейбла

Максим Фадеев объявил о возобновлении работы своего лейбла - РИА Новости, 11.03.2022

Максим Фадеев объявил о возобновлении работы своего лейбла

Максим Фадеев в социальных сетях объявил о возобновлении работы своей компании MALFA. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:40

2022-03-11T17:40

2022-03-11T17:40

шоубиз

знаменитости

наргиз (певица)

максим фадеев

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767706487_0:204:3279:2048_1920x0_80_0_0_9c9838585131e46dbb6cd336f0e37388.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях объявил о возобновлении работы своей компании MALFA.С лейблом сотрудничали МакSим, Наргиз и группа Serebro. Разрыв их отношений с продюсером сопровождался скандалами. Так, в августе 2019 года MALFA направил Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве после пяти лет совместной работы, а сам Максим отметил, что "никогда не встречал более лицемерного человека".Также Фадеев неоднократно нелестно отзывался о своих бывших подопечных, сравнивая их с женщинами легкого поведения.Среди причин роспуска лейбла MALFA Фадеев называл системное воровство со стороны менеджеров, а также продюсер подчеркивал, что ему не удалось реализовать мечту о командной работе.

https://ria.ru/20200315/1568630066.html

https://ria.ru/20200516/1571548302.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, наргиз (певица), максим фадеев, шоу-бизнес