https://ria.ru/20220311/evrokomissiya-1777713433.html
ЕК готовит план по ликвидации зависимости от газа, нефти и угля из России
ЕК готовит план по ликвидации зависимости от газа, нефти и угля из России - РИА Новости, 11.03.2022
ЕК готовит план по ликвидации зависимости от газа, нефти и угля из России
Еврокомиссия к середине мая представит план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила глава ЕК Урсула фон... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:25
2022-03-11T17:25
2022-03-11T17:59
экономика
цены на нефть
евросоюз
еврокомиссия
россия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Еврокомиссия к середине мая представит план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."К середине мая мы выйдем с предложением о том, как избавиться от нашей зависимости от российского газа, нефти и угля к 2027 году", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия, россия
17:25 11.03.2022 (обновлено: 17:59 11.03.2022)
ЕК готовит план по ликвидации зависимости от газа, нефти и угля из России
ЕК готовит план по ликвидации зависимости от газа, нефти и угля из России к 2027 году