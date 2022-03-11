https://ria.ru/20220311/evrokomissiya-1777713433.html

ЕК готовит план по ликвидации зависимости от газа, нефти и угля из России

ЕК готовит план по ликвидации зависимости от газа, нефти и угля из России - РИА Новости, 11.03.2022

ЕК готовит план по ликвидации зависимости от газа, нефти и угля из России

Еврокомиссия к середине мая представит план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила глава ЕК Урсула фон... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:25

2022-03-11T17:25

2022-03-11T17:59

экономика

цены на нефть

евросоюз

еврокомиссия

россия

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Еврокомиссия к середине мая представит план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."К середине мая мы выйдем с предложением о том, как избавиться от нашей зависимости от российского газа, нефти и угля к 2027 году", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220311/syre-1777326831.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия, россия