https://ria.ru/20220311/evakuatsiya-1777734173.html

Минобороны обвинило украинскую сторону в срыве эвакуации из города Изюм

Минобороны обвинило украинскую сторону в срыве эвакуации из города Изюм - РИА Новости, 11.03.2022

Минобороны обвинило украинскую сторону в срыве эвакуации из города Изюм

Эвакуация из Изюма в Лозовую сорвана по вине украинской стороны, хотя этот гуманитарный коридор киевские власти сами же и предложили, заявил начальник... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:17

2022-03-11T18:17

2022-03-11T18:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

изюм (город)

украина

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Эвакуация из Изюма в Лозовую сорвана по вине украинской стороны, хотя этот гуманитарный коридор киевские власти сами же и предложили, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."К сожалению, по вине украинской стороны сорвана эвакуация из города Изюм в город Лозовая. Это тот маршрут и тот гуманитарный коридор, который сами киевские власти нам и предложили", - сказал Мизинцев."Маршруты движения заминированы, участки дороги обстреливаются из стрелкового оружия и минометов подразделениями территориальной обороны Украины на подступах к городу Лозовая", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777723048.html

изюм (город)

украина

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Наталья Макарова

в мире, изюм (город), украина, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)