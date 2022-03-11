https://ria.ru/20220311/evakuatsiya-1777734173.html
Минобороны обвинило украинскую сторону в срыве эвакуации из города Изюм
Минобороны обвинило украинскую сторону в срыве эвакуации из города Изюм - РИА Новости, 11.03.2022
Минобороны обвинило украинскую сторону в срыве эвакуации из города Изюм
Эвакуация из Изюма в Лозовую сорвана по вине украинской стороны, хотя этот гуманитарный коридор киевские власти сами же и предложили, заявил начальник... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:17
2022-03-11T18:17
2022-03-11T18:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
изюм (город)
украина
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Эвакуация из Изюма в Лозовую сорвана по вине украинской стороны, хотя этот гуманитарный коридор киевские власти сами же и предложили, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."К сожалению, по вине украинской стороны сорвана эвакуация из города Изюм в город Лозовая. Это тот маршрут и тот гуманитарный коридор, который сами киевские власти нам и предложили", - сказал Мизинцев."Маршруты движения заминированы, участки дороги обстреливаются из стрелкового оружия и минометов подразделениями территориальной обороны Украины на подступах к городу Лозовая", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777723048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, изюм (город), украина, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:17 11.03.2022 (обновлено: 18:19 11.03.2022)
Минобороны обвинило украинскую сторону в срыве эвакуации из города Изюм
Минобороны России: эвакуация из Изюма в Лозовую сорвана по вине украинской стороны