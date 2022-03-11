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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/evakuatsiya-1777734173.html
Минобороны обвинило украинскую сторону в срыве эвакуации из города Изюм
Минобороны обвинило украинскую сторону в срыве эвакуации из города Изюм - РИА Новости, 11.03.2022
Минобороны обвинило украинскую сторону в срыве эвакуации из города Изюм
Эвакуация из Изюма в Лозовую сорвана по вине украинской стороны, хотя этот гуманитарный коридор киевские власти сами же и предложили, заявил начальник... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:17
2022-03-11T18:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
изюм (город)
украина
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Эвакуация из Изюма в Лозовую сорвана по вине украинской стороны, хотя этот гуманитарный коридор киевские власти сами же и предложили, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."К сожалению, по вине украинской стороны сорвана эвакуация из города Изюм в город Лозовая. Это тот маршрут и тот гуманитарный коридор, который сами киевские власти нам и предложили", - сказал Мизинцев."Маршруты движения заминированы, участки дороги обстреливаются из стрелкового оружия и минометов подразделениями территориальной обороны Украины на подступах к городу Лозовая", - добавил генерал.
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изюм (город)
украина
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в мире, изюм (город), украина, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:17 11.03.2022 (обновлено: 18:19 11.03.2022)
 
Минобороны обвинило украинскую сторону в срыве эвакуации из города Изюм

Минобороны России: эвакуация из Изюма в Лозовую сорвана по вине украинской стороны

© AP Photo / Sergei GritsВоеннослужащие украинской армии около города Изюм
Военнослужащие украинской армии около города Изюм - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Военнослужащие украинской армии около города Изюм. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Эвакуация из Изюма в Лозовую сорвана по вине украинской стороны, хотя этот гуманитарный коридор киевские власти сами же и предложили, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"К сожалению, по вине украинской стороны сорвана эвакуация из города Изюм в город Лозовая. Это тот маршрут и тот гуманитарный коридор, который сами киевские власти нам и предложили", - сказал Мизинцев.
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"Маршруты движения заминированы, участки дороги обстреливаются из стрелкового оружия и минометов подразделениями территориальной обороны Украины на подступах к городу Лозовая", - добавил генерал.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИзюм (город)УкраинаМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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