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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/evakuatsiya-1777687456.html
Силы ДНР эвакуировали 32 человека из Мариуполя и пригородов
Силы ДНР эвакуировали 32 человека из Мариуполя и пригородов - РИА Новости, 11.03.2022
Силы ДНР эвакуировали 32 человека из Мариуполя и пригородов
Силы Донецкой народной республики в пятницу эвакуировали из Мариуполя и пригородов в Новоазовский район 32 человека, включая 4 детей, сообщает штаб... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:58
2022-03-11T16:15
в мире
мариуполь
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики в пятницу эвакуировали из Мариуполя и пригородов в Новоазовский район 32 человека, включая 4 детей, сообщает штаб территориальной обороны республики."Сегодня, 11 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район эвакуированы еще 32 человека, включая 4 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, мариуполь, украина
15:58 11.03.2022 (обновлено: 16:15 11.03.2022)
 
Силы ДНР эвакуировали 32 человека из Мариуполя и пригородов

Силы ДНР 11 марта эвакуировали 32 человека из Мариуполя и пригородов

© AP Photo / Sergei GritsМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Мариуполь. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики в пятницу эвакуировали из Мариуполя и пригородов в Новоазовский район 32 человека, включая 4 детей, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"Сегодня, 11 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район эвакуированы еще 32 человека, включая 4 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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