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Зеленский заявил об эвакуации почти 40 тысяч человек с Украины за сутки
Зеленский заявил об эвакуации почти 40 тысяч человек с Украины за сутки - РИА Новости, 11.03.2022
Зеленский заявил об эвакуации почти 40 тысяч человек с Украины за сутки
Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в четверг из ряда городов Украины удалось эвакуировать почти 40 тысяч человек. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T01:52
2022-03-11T01:54
в мире
владимир зеленский
украина
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в четверг из ряда городов Украины удалось эвакуировать почти 40 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир зеленский, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донбасс
01:52 11.03.2022 (обновлено: 01:54 11.03.2022)
 
Зеленский заявил об эвакуации почти 40 тысяч человек с Украины за сутки

Зеленский: в четверг из некоторых городов Украины эвакуировали почти 40 тысяч человек

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в четверг из ряда городов Украины удалось эвакуировать почти 40 тысяч человек.

"Одной из главных задач для нас сегодня была организация гуманитарных коридоров — Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти почти 40 тысяч наших людей, дать им безопасность — в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове", — сказал Зеленский в видеообращении.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Жители Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФДонбасс
 
 
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