https://ria.ru/20220311/evakuatsiya-1777578021.html

Зеленский заявил об эвакуации почти 40 тысяч человек с Украины за сутки

Зеленский заявил об эвакуации почти 40 тысяч человек с Украины за сутки - РИА Новости, 11.03.2022

Зеленский заявил об эвакуации почти 40 тысяч человек с Украины за сутки

Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в четверг из ряда городов Украины удалось эвакуировать почти 40 тысяч человек. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T01:52

2022-03-11T01:52

2022-03-11T01:54

в мире

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украина

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в четверг из ряда городов Украины удалось эвакуировать почти 40 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/gumkoridory-1777563254.html

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Никита Стома

в мире, владимир зеленский, украина, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, донбасс