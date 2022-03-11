01:52 11.03.2022 (обновлено: 01:54 11.03.2022)
Зеленский заявил об эвакуации почти 40 тысяч человек с Украины за сутки
Зеленский: в четверг из некоторых городов Украины эвакуировали почти 40 тысяч человек
© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в четверг из ряда городов Украины удалось эвакуировать почти 40 тысяч человек.
"Одной из главных задач для нас сегодня была организация гуманитарных коридоров — Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти почти 40 тысяч наших людей, дать им безопасность — в Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове", — сказал Зеленский в видеообращении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.