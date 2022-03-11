https://ria.ru/20220311/energoblokada-1777679658.html
Крымские татары потребовали выдать организатора энергоблокады полуострова
Крымские татары потребовали выдать организатора энергоблокады полуострова - РИА Новости, 11.03.2022
Крымские татары потребовали выдать организатора энергоблокады полуострова
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров потребовал от западных властей выдать России организатора энергетической блокады РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:24
2022-03-11T15:24
2022-03-11T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров потребовал от западных властей выдать России организатора энергетической блокады Крыма Ленура Ислямова.Ранее Умеров заявил, что Ислямов покинул Украину и находится в Турции, где был задержан местным Интерполом."Согласно последней информации, Ислямов уже в Польше. По всей видимости, он будет скрываться от правосудия на Западе. Поэтому мы требуем от западных стран выдать Ислямова России и не укрывать преступника", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, Ислямова отпустили и дали возможность улететь в Польшу после вмешательства МИД Украины и спецслужб США.Верховный суд Крыма в 2020 году признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Начало срока отбытия наказания будет считаться с момента экстрадиции.Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров. При этом он перевел свои бизнес-активы на подставные структуры. Позднее Ислямову было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым. Ислямов также является фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило по факту создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма.
https://ria.ru/20220223/ubytki-1774489392.html
https://ria.ru/20220127/krym-1769724317.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленур ислямов, сша, россия, польша, мид украины, интерпол, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, республика крым, эйваз умеров
Крымские татары потребовали выдать организатора энергоблокады полуострова
Глава крымских татар Умеров потребовал выдать организатора энергоблокады Крыма Ислямова