https://ria.ru/20220311/energoblokada-1777679658.html

Крымские татары потребовали выдать организатора энергоблокады полуострова

Крымские татары потребовали выдать организатора энергоблокады полуострова - РИА Новости, 11.03.2022

Крымские татары потребовали выдать организатора энергоблокады полуострова

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров потребовал от западных властей выдать России организатора энергетической блокады РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:24

2022-03-11T15:24

2022-03-11T15:24

ленур ислямов

сша

россия

польша

мид украины

интерпол

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_07176afa4731d58b921343b5bf7248fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров потребовал от западных властей выдать России организатора энергетической блокады Крыма Ленура Ислямова.Ранее Умеров заявил, что Ислямов покинул Украину и находится в Турции, где был задержан местным Интерполом."Согласно последней информации, Ислямов уже в Польше. По всей видимости, он будет скрываться от правосудия на Западе. Поэтому мы требуем от западных стран выдать Ислямова России и не укрывать преступника", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, Ислямова отпустили и дали возможность улететь в Польшу после вмешательства МИД Украины и спецслужб США.Верховный суд Крыма в 2020 году признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Начало срока отбытия наказания будет считаться с момента экстрадиции.Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров. При этом он перевел свои бизнес-активы на подставные структуры. Позднее Ислямову было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым. Ислямов также является фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило по факту создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма.

https://ria.ru/20220223/ubytki-1774489392.html

https://ria.ru/20220127/krym-1769724317.html

сша

россия

польша

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ленур ислямов, сша, россия, польша, мид украины, интерпол, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, республика крым, эйваз умеров