https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777760179.html

Нижегородские власти разработают дополнительные меры поддержки экономики

Нижегородские власти разработают дополнительные меры поддержки экономики - РИА Новости, 11.03.2022

Нижегородские власти разработают дополнительные меры поддержки экономики

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T20:46

2022-03-11T20:46

2022-03-11T20:46

нижегородская область

экономика

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики, сообщает пресс-служба правительства региона."Для бизнеса сейчас особенно актуальна проблема ликвидности, нехватки оборотных средств. Чтобы ее решить, необходимы льготные кредиты. Центробанк России совместно с федеральным правительством уже запустил антикризисные программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Мы работаем над тем, чтобы сделать эти кредиты еще доступнее и компенсировать часть процентной ставки на уровне региона для отдельных отраслей экономики, включая МСП", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Еще более 100 предложений по поддержке экономики регион направил в правительство России. Никитин подчеркнул, что меры поддержки будут касаться как системообразующих предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса.Также глава региона рассказал о работе по формированию перечня продукции, которая нуждается в импортозамещении. Сейчас в нем около 2 тысяч позиций. "Перечень формируется в цифровом виде. Данные собираются со всех предприятий. С перечнем работает вновь созданный центр импорта и импортозамещения, к которому прикомандированы представители промпредприятий. Что-то можем производить в Нижегородской области, по каким-то позициям работаем с другими регионами, часть продукции будет доставляться из стран-партнеров. Нижегородские предприятия, в свою очередь, готовы помогать коллегам из других регионов. Обязательно будем обмениваться информацией", - сказал Никитин.Также Нижегородская область предлагает составить реестр иностранного программного обеспечения, не имеющего российских аналогов, и предоставить целевое финансирование на поддержку разработки отечественного программного обеспечения. Никитин отметил, что это поможет обеспечить загрузкой IT-сектор.

https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776011284.html

https://ria.ru/20220218/stroitelstvo-1773617518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, нижегородская область, россия, глеб никитин