Нижегородские власти разработают дополнительные меры поддержки экономики
Глава Нижегородской области Никитин поручил разработать меры поддержки экономики
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкВид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде
Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Для бизнеса сейчас особенно актуальна проблема ликвидности, нехватки оборотных средств. Чтобы ее решить, необходимы льготные кредиты. Центробанк России совместно с федеральным правительством уже запустил антикризисные программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Мы работаем над тем, чтобы сделать эти кредиты еще доступнее и компенсировать часть процентной ставки на уровне региона для отдельных отраслей экономики, включая МСП", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Еще более 100 предложений по поддержке экономики регион направил в правительство России. Никитин подчеркнул, что меры поддержки будут касаться как системообразующих предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса.
Также глава региона рассказал о работе по формированию перечня продукции, которая нуждается в импортозамещении. Сейчас в нем около 2 тысяч позиций. "Перечень формируется в цифровом виде. Данные собираются со всех предприятий. С перечнем работает вновь созданный центр импорта и импортозамещения, к которому прикомандированы представители промпредприятий. Что-то можем производить в Нижегородской области, по каким-то позициям работаем с другими регионами, часть продукции будет доставляться из стран-партнеров. Нижегородские предприятия, в свою очередь, готовы помогать коллегам из других регионов. Обязательно будем обмениваться информацией", - сказал Никитин.
Также Нижегородская область предлагает составить реестр иностранного программного обеспечения, не имеющего российских аналогов, и предоставить целевое финансирование на поддержку разработки отечественного программного обеспечения. Никитин отметил, что это поможет обеспечить загрузкой IT-сектор.