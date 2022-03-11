Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777760179.html
Нижегородские власти разработают дополнительные меры поддержки экономики
Нижегородские власти разработают дополнительные меры поддержки экономики - РИА Новости, 11.03.2022
Нижегородские власти разработают дополнительные меры поддержки экономики
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:46
2022-03-11T20:46
нижегородская область
экономика
нижегородская область
россия
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765473043_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a67fe8dd6e1a1e3f96aa0ffed52f235.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики, сообщает пресс-служба правительства региона."Для бизнеса сейчас особенно актуальна проблема ликвидности, нехватки оборотных средств. Чтобы ее решить, необходимы льготные кредиты. Центробанк России совместно с федеральным правительством уже запустил антикризисные программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Мы работаем над тем, чтобы сделать эти кредиты еще доступнее и компенсировать часть процентной ставки на уровне региона для отдельных отраслей экономики, включая МСП", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Еще более 100 предложений по поддержке экономики регион направил в правительство России. Никитин подчеркнул, что меры поддержки будут касаться как системообразующих предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса.Также глава региона рассказал о работе по формированию перечня продукции, которая нуждается в импортозамещении. Сейчас в нем около 2 тысяч позиций. "Перечень формируется в цифровом виде. Данные собираются со всех предприятий. С перечнем работает вновь созданный центр импорта и импортозамещения, к которому прикомандированы представители промпредприятий. Что-то можем производить в Нижегородской области, по каким-то позициям работаем с другими регионами, часть продукции будет доставляться из стран-партнеров. Нижегородские предприятия, в свою очередь, готовы помогать коллегам из других регионов. Обязательно будем обмениваться информацией", - сказал Никитин.Также Нижегородская область предлагает составить реестр иностранного программного обеспечения, не имеющего российских аналогов, и предоставить целевое финансирование на поддержку разработки отечественного программного обеспечения. Никитин отметил, что это поможет обеспечить загрузкой IT-сектор.
https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776011284.html
https://ria.ru/20220218/stroitelstvo-1773617518.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765473043_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_547dd88f233b7b09be94ba7e85e5134f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, нижегородская область, россия, глеб никитин
20:46 11.03.2022
 
Нижегородские власти разработают дополнительные меры поддержки экономики

Глава Нижегородской области Никитин поручил разработать меры поддержки экономики

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкВид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде
Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Вид на Стрелку Оки и Волги в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Для бизнеса сейчас особенно актуальна проблема ликвидности, нехватки оборотных средств. Чтобы ее решить, необходимы льготные кредиты. Центробанк России совместно с федеральным правительством уже запустил антикризисные программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Мы работаем над тем, чтобы сделать эти кредиты еще доступнее и компенсировать часть процентной ставки на уровне региона для отдельных отраслей экономики, включая МСП", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:10Нижегородская область
Никитин создал штаб предотвращения негативных явлений в экономике
Еще более 100 предложений по поддержке экономики регион направил в правительство России. Никитин подчеркнул, что меры поддержки будут касаться как системообразующих предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса.
Также глава региона рассказал о работе по формированию перечня продукции, которая нуждается в импортозамещении. Сейчас в нем около 2 тысяч позиций. "Перечень формируется в цифровом виде. Данные собираются со всех предприятий. С перечнем работает вновь созданный центр импорта и импортозамещения, к которому прикомандированы представители промпредприятий. Что-то можем производить в Нижегородской области, по каким-то позициям работаем с другими регионами, часть продукции будет доставляться из стран-партнеров. Нижегородские предприятия, в свою очередь, готовы помогать коллегам из других регионов. Обязательно будем обмениваться информацией", - сказал Никитин.
Также Нижегородская область предлагает составить реестр иностранного программного обеспечения, не имеющего российских аналогов, и предоставить целевое финансирование на поддержку разработки отечественного программного обеспечения. Никитин отметил, что это поможет обеспечить загрузкой IT-сектор.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 17:14Нижегородская область
Более 330 миллионов рублей направят на жилье в нижегородских селах
 
Нижегородская областьЭкономикаНижегородская областьРоссияГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала