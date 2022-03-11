На основные меры поддержки экономики России уйдет более триллиона рублей
"Известия": более триллиона рублей потребуется на первоочередные меры поддержки экономики
Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 триллион рублей, из которых большая часть расходов пойдет на стимулирование занятости, транспорт и строительство, пишет газета "Известия" со ссылкой на проекта плана правительства.
"Согласно более свежей редакции (плана проекта правительства — ред.), от 9 марта, общее финансирование первоочередных мер поддержки экономики составит не менее 1,042 триллиона рублей. Финансирование ряда обозначенных инициатив еще уточняется, указывается в проекте плана", — пишет газета.
Подчеркивается, что больше всего дополнительных расходов федерального бюджета пойдет на соцподдержку, включая стимулирование рынка труда, — 496 миллиардов рублей. На втором месте — транспорт (275 миллиардов рублей). В этот раздел включены докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 миллиардов рублей и помощь авиакомпаниям (субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности) на 25 миллиардов.
Газета добавляет, что строительной отрасли и ЖКХ выделят 99,8 миллиарда рублей, системообразующим организациям 84,8 миллиарда, агропромышленному комплексу 42 миллиарда.