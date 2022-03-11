https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777578947.html

На основные меры поддержки экономики России уйдет более триллиона рублей

На основные меры поддержки экономики России уйдет более триллиона рублей - РИА Новости, 11.03.2022

На основные меры поддержки экономики России уйдет более триллиона рублей

Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 триллион рублей, из которых большая часть расходов... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T02:15

2022-03-11T02:15

2022-03-11T02:15

экономика

россия

москва

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 триллион рублей, из которых большая часть расходов пойдет на стимулирование занятости, транспорт и строительство, пишет газета "Известия" со ссылкой на проекта плана правительства.Подчеркивается, что больше всего дополнительных расходов федерального бюджета пойдет на соцподдержку, включая стимулирование рынка труда, — 496 миллиардов рублей. На втором месте — транспорт (275 миллиардов рублей). В этот раздел включены докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 миллиардов рублей и помощь авиакомпаниям (субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности) на 25 миллиардов.Газета добавляет, что строительной отрасли и ЖКХ выделят 99,8 миллиарда рублей, системообразующим организациям 84,8 миллиарда, агропромышленному комплексу 42 миллиарда.

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россия

москва

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, россия, москва