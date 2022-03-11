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На основные меры поддержки экономики России уйдет более триллиона рублей
На основные меры поддержки экономики России уйдет более триллиона рублей - РИА Новости, 11.03.2022
На основные меры поддержки экономики России уйдет более триллиона рублей
Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 триллион рублей, из которых большая часть расходов... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T02:15
2022-03-11T02:15
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 триллион рублей, из которых большая часть расходов пойдет на стимулирование занятости, транспорт и строительство, пишет газета "Известия" со ссылкой на проекта плана правительства.Подчеркивается, что больше всего дополнительных расходов федерального бюджета пойдет на соцподдержку, включая стимулирование рынка труда, — 496 миллиардов рублей. На втором месте — транспорт (275 миллиардов рублей). В этот раздел включены докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 миллиардов рублей и помощь авиакомпаниям (субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности) на 25 миллиардов.Газета добавляет, что строительной отрасли и ЖКХ выделят 99,8 миллиарда рублей, системообразующим организациям 84,8 миллиарда, агропромышленному комплексу 42 миллиарда.
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экономика, россия, москва
02:15 11.03.2022
 
На основные меры поддержки экономики России уйдет более триллиона рублей

"Известия": более триллиона рублей потребуется на первоочередные меры поддержки экономики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 триллион рублей, из которых большая часть расходов пойдет на стимулирование занятости, транспорт и строительство, пишет газета "Известия" со ссылкой на проекта плана правительства.
"Согласно более свежей редакции (плана проекта правительства — ред.), от 9 марта, общее финансирование первоочередных мер поддержки экономики составит не менее 1,042 триллиона рублей. Финансирование ряда обозначенных инициатив еще уточняется, указывается в проекте плана", — пишет газета.
Подчеркивается, что больше всего дополнительных расходов федерального бюджета пойдет на соцподдержку, включая стимулирование рынка труда, — 496 миллиардов рублей. На втором месте — транспорт (275 миллиардов рублей). В этот раздел включены докапитализация РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 миллиардов рублей и помощь авиакомпаниям (субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности) на 25 миллиардов.
Газета добавляет, что строительной отрасли и ЖКХ выделят 99,8 миллиарда рублей, системообразующим организациям 84,8 миллиарда, агропромышленному комплексу 42 миллиарда.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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