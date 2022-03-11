https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777578245.html
Аналитики ожидают возвращения экономики России к росту в 2023 году
Аналитики ожидают возвращения экономики России к росту в 2023 году - РИА Новости, 11.03.2022
Аналитики ожидают возвращения экономики России к росту в 2023 году
Инфляция в России к концу текущего года достигнет 20 процентов, а ВВП сократится на восемь процентов, но уже в следующем году экономика начнет расти, считают... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T01:55
2022-03-11T01:55
2022-03-11T01:55
экономика
алексей заботкин
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Инфляция в России к концу текущего года достигнет 20 процентов, а ВВП сократится на восемь процентов, но уже в следующем году экономика начнет расти, считают опрошенные ЦБ экспертыПо мнению профессиональных аналитиков, принявших участие в макроэкономическом опросе Центробанка, в следующем году инфляция опустится до восьми процентов, а в 2024-м замедлится до 4,8 процента.Ключевая ставка к концу года с нынешних 20 процентов снизится до 18,9 процента, к концу 2023 года — до 14,1, а к концу 2024 года — до 7,8 процента.Курс американского доллара в среднем за текущий год будет на уровне 110 рублей, в 2023 году — 118,4 рубля, а в 2024 — 120 рублей.После спада ВВП в этом году на восемь процентов темпы роста экономики выйдут в плюс и составят один процент, в 2024-м — 1,5 процента."Высокая неопределенность условий"Как рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин, комментируя результаты опроса, серьезный пересмотр консенсус-оценок вызван значительным изменением экономических условий за последние недели.По словам Заботкина, меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на ограничение масштабов экономического спада и предотвращение продолжительного периода высокой инфляции.Общемировая тенденцияКак рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, инфляционное давление является общемировой тенденцией, продолжается оно и в нашей стране.Представитель Кремля подчеркнул, что правительство принимает энергичные меры для решения этой проблемы.Пресс-секретарь президента напомнил, что пенсии и пособия для наиболее уязвимых категорий населения было решено проиндексировать выше инфляции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей заботкин, россия, центральный банк рф (цб рф)
Аналитики ожидают возвращения экономики России к росту в 2023 году
Макроэкономический опрос ЦБ прогнозирует спад ВВП на 8% и инфляцию 20% к концу 2022 года
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Инфляция в России к концу текущего года достигнет 20 процентов, а ВВП сократится на восемь процентов, но уже в следующем году экономика начнет расти, считают опрошенные ЦБ эксперты
По мнению профессиональных аналитиков, принявших участие в макроэкономическом опросе Центробанка, в следующем году инфляция опустится до восьми процентов, а в 2024-м замедлится до 4,8 процента.
Ключевая ставка к концу года с нынешних 20 процентов снизится до 18,9 процента, к концу 2023 года — до 14,1, а к концу 2024 года — до 7,8 процента.
Курс американского доллара в среднем за текущий год будет на уровне 110 рублей, в 2023 году — 118,4 рубля, а в 2024 — 120 рублей.
После спада ВВП в этом году на восемь процентов темпы роста экономики выйдут в плюс и составят один процент, в 2024-м — 1,5 процента.
"Высокая неопределенность условий"
Как рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин
, комментируя результаты опроса, серьезный пересмотр консенсус-оценок вызван значительным изменением экономических условий за последние недели.
"Высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, в свою очередь, обусловили весьма широкий разброс оценок", — добавил он.
По словам Заботкина, меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на ограничение масштабов экономического спада и предотвращение продолжительного периода высокой инфляции.
Общемировая тенденция
Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, инфляционное давление является общемировой тенденцией, продолжается оно и в нашей стране.
Представитель Кремля подчеркнул, что правительство принимает энергичные меры для решения этой проблемы.
"Конечно, это (рост инфляции. — Прим. ред.) негативное явление. Инфляционное давление продолжается, в первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию. Поэтому да, инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано", - сказал Песков
.
Пресс-секретарь президента напомнил, что пенсии и пособия для наиболее уязвимых категорий населения было решено проиндексировать выше инфляции.