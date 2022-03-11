https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777578245.html

Аналитики ожидают возвращения экономики России к росту в 2023 году

Аналитики ожидают возвращения экономики России к росту в 2023 году - РИА Новости, 11.03.2022

Аналитики ожидают возвращения экономики России к росту в 2023 году

Инфляция в России к концу текущего года достигнет 20 процентов, а ВВП сократится на восемь процентов, но уже в следующем году экономика начнет расти, считают... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T01:55

2022-03-11T01:55

2022-03-11T01:55

экономика

алексей заботкин

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Инфляция в России к концу текущего года достигнет 20 процентов, а ВВП сократится на восемь процентов, но уже в следующем году экономика начнет расти, считают опрошенные ЦБ экспертыПо мнению профессиональных аналитиков, принявших участие в макроэкономическом опросе Центробанка, в следующем году инфляция опустится до восьми процентов, а в 2024-м замедлится до 4,8 процента.Ключевая ставка к концу года с нынешних 20 процентов снизится до 18,9 процента, к концу 2023 года — до 14,1, а к концу 2024 года — до 7,8 процента.Курс американского доллара в среднем за текущий год будет на уровне 110 рублей, в 2023 году — 118,4 рубля, а в 2024 — 120 рублей.После спада ВВП в этом году на восемь процентов темпы роста экономики выйдут в плюс и составят один процент, в 2024-м — 1,5 процента."Высокая неопределенность условий"Как рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин, комментируя результаты опроса, серьезный пересмотр консенсус-оценок вызван значительным изменением экономических условий за последние недели.По словам Заботкина, меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на ограничение масштабов экономического спада и предотвращение продолжительного периода высокой инфляции.Общемировая тенденцияКак рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, инфляционное давление является общемировой тенденцией, продолжается оно и в нашей стране.Представитель Кремля подчеркнул, что правительство принимает энергичные меры для решения этой проблемы.Пресс-секретарь президента напомнил, что пенсии и пособия для наиболее уязвимых категорий населения было решено проиндексировать выше инфляции.

https://ria.ru/20220311/investitsii-1777574290.html

https://ria.ru/20220310/minfin-1777519404.html

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

экономика, алексей заботкин, россия, центральный банк рф (цб рф)