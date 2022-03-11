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В Египте российские туристы рассказали, как пытаются вернуться домой

В Египте российские туристы рассказали, как пытаются вернуться домой - РИА Новости, 11.03.2022

В Египте российские туристы рассказали, как пытаются вернуться домой

Отпуск большинства российских туристов, которые из-за прекращения полетов ряда авиакомпаний не смогли вовремя вернуться домой с курортов Египта, затянулся, при... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:50

2022-03-11T18:50

2022-03-11T18:50

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КАИР, 11 мар – РИА Новости, Заман Рамазанов. Отпуск большинства российских туристов, которые из-за прекращения полетов ряда авиакомпаний не смогли вовремя вернуться домой с курортов Египта, затянулся, при этом тяжелее всего приходится тем, кто не покупал "пакетные туры", рассказали РИА Новости отдыхающие.Дипмиссия рекомендовала прибывшим самостоятельно покинуть страну, воспользовавшись услугами зарубежных авиаперевозчиков, таких как Turkish Airlines, Air Arabia и другие. Соотечественникам в составе организованной тургруппы необходимо обращаться за разъяснениями и возможным содействием к агентам.По словам туристки Алисы, прилетевшей в Хургаду из Санкт-Петербурга, билеты "Аэрофлота" она купила за мили. "Обратный рейс отменили, через пару дней бронирование пропало из личного кабинета. На горячей линии сказали – зарегистрируйтесь в приложении МИД и ждите пару месяцев вывозного рейса или выбирайтесь сами", – рассказала Алиса.Вылет у нее был запланирован на 13 марта, в бесплатном продлении проживания в гостинице после этой даты ей отказали. Алисе пришлось купить обратный билет с пересадкой в Стамбуле."Карты не работают. Вчера купили гостиницу с 13 на 15 марта через туроператора в Санкт-Петербурге. Билеты успели приобрести до блокировки карт", – рассказала туристка.По ее словам, тур она взяла без перелета у компании "Пегас Туристик". Дополнительные расходы на двоих обошлись в сумму не менее 80 тысяч рублей.На прошлой неделе "Аэрофлот" сообщил, что с 8 марта приостанавливает выполнение всех рейсов за рубеж за исключением белорусского направления.В более комфортной ситуации оказались туристы, покупавшие "пакетный тур" с перелетом.Так, прилетевший из Москвы 27 февраля Вадим должен был улететь обратно рейсом "Уральских авиалиний" 6 марта."5 марта нас оповестили о том, что вылет будет по расписанию, в 23.50 того же дня позвонил гид и сказал, что наш рейс отменили", — рассказал Вадим. Новой информации о вылете нет до сих пор.Туроператор FUN&SUN бесплатно продлил проживание туристов в отеле. "Каждый день слышим: ни о чем не беспокойтесь", — говорит Вадим.Отдыхающий в Хургаде Андрей также подтвердил, что вынужденное продление ему обеспечил бесплатно Coral Travel. Турист должен был улететь еще 9 марта. При этом в аэропорт россиян не возили.Еще одна туристка, которая также должна была вылететь рейсом "Уральских авиалиний" 6 марта, жалуется на отсутствие точной информации о рейсе.В отеле она живет бесплатно за счет туроператора FUN&SUN, как и многие другие оказавшиеся в аналогичной ситуации. Картами для оплаты она не пользовалась за последние дни, но у других туристов они уже заблокированы.Ранее "Уральские авиалинии" до конца мая отменили полеты в Египет. Сообщалось, что с 5 по 13 марта рейсы будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта.

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html

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Лана Баева

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