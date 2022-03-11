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ГД поддержала ограничение доступа к информации о российских организациях
ГД поддержала ограничение доступа к информации о российских организациях - РИА Новости, 11.03.2022
ГД поддержала ограничение доступа к информации о российских организациях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового рынка РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:13
2022-03-11T12:13
госдума рф
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового рынка и корпоративных отношений.Документ, внесенный правительством РФ, разработан в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Так, в целях недопущения дестабилизации деятельности российских компаний акционерами-иностранцами он повышает порог участия в капитале акционерного общества (АО), предоставляющий право на получение его документов и оспаривание в суде сделок и действий, с 1% до 5% голосующих акций.А совет директоров ЦБ РФ наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего регулирования. Однако такая информация в любом случае должна предоставляться Банку России. Госкомпании, госкорпорации и компании с участием РФ, освобожденные от раскрытия информации, тем не менее, будут обязаны уведомлять о ней не только ЦБ, но и Росимущество, которые, в свою очередь, будут обязаны представлять соответствующую информацию Минфину и Счетной палате РФ по их запросам.Одновременно российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, а также перечислять им деньги по уже заключенным договорам. Но в исключительных случаях ЦБ будет вправе выдавать разрешение на осуществление таких действий.Кроме того, совет директоров Центробанка наделяется правом определять обязательства, которые страховая организация может не передавать в Российскую национальную перестраховочную компанию, а уполномоченные банки - правом осуществлять продажу физлицам драгоценных металлов в слитках за наличную иностранную валюту. Данные нормы будут действовать до конца 2022 года.Помимо этого, проектом уточняется порядок представления заемщиком документов кредитору для предоставления кредитных каникул и порядок их проверки, а также режим обратного выкупа АО своих акций на бирже. Из условий, необходимых для реализации права на обратный выкуп, исключается падение акций эмитента на 20% и более по сравнению с их средневзвешенной ценой за предшествующий трехмесячный период. Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220311/orban-1777596479.html
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госдума рф, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии)
12:13 11.03.2022
 
ГД поддержала ограничение доступа к информации о российских организациях

ГД приняла в I чтении проект о доступе иностранцев к информации о российских организациях

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание в Государственной думы РФ
Пленарное заседание в Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Пленарное заседание в Государственной думы РФ
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового рынка и корпоративных отношений.
Документ, внесенный правительством РФ, разработан в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Так, в целях недопущения дестабилизации деятельности российских компаний акционерами-иностранцами он повышает порог участия в капитале акционерного общества (АО), предоставляющий право на получение его документов и оспаривание в суде сделок и действий, с 1% до 5% голосующих акций.
А совет директоров ЦБ РФ наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего регулирования. Однако такая информация в любом случае должна предоставляться Банку России. Госкомпании, госкорпорации и компании с участием РФ, освобожденные от раскрытия информации, тем не менее, будут обязаны уведомлять о ней не только ЦБ, но и Росимущество, которые, в свою очередь, будут обязаны представлять соответствующую информацию Минфину и Счетной палате РФ по их запросам.
Одновременно российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, а также перечислять им деньги по уже заключенным договорам. Но в исключительных случаях ЦБ будет вправе выдавать разрешение на осуществление таких действий.
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Кроме того, совет директоров Центробанка наделяется правом определять обязательства, которые страховая организация может не передавать в Российскую национальную перестраховочную компанию, а уполномоченные банки - правом осуществлять продажу физлицам драгоценных металлов в слитках за наличную иностранную валюту. Данные нормы будут действовать до конца 2022 года.
Помимо этого, проектом уточняется порядок представления заемщиком документов кредитору для предоставления кредитных каникул и порядок их проверки, а также режим обратного выкупа АО своих акций на бирже. Из условий, необходимых для реализации права на обратный выкуп, исключается падение акций эмитента на 20% и более по сравнению с их средневзвешенной ценой за предшествующий трехмесячный период. Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
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