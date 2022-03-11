https://ria.ru/20220311/donbass-1777705024.html
В ДНР с 4 по 10 марта из-за боевых действий погибли шесть мирных жителей
В ДНР с 4 по 10 марта из-за боевых действий погибли шесть мирных жителей - РИА Новости, 11.03.2022
В ДНР с 4 по 10 марта из-за боевых действий погибли шесть мирных жителей
Боевые действия в Донецкой народной республике с 4 по 10 марта привели к гибели 122 военных и шести гражданских, следует из данных, опубликованных омбудсменом... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:00
2022-03-11T17:00
2022-03-11T17:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Боевые действия в Донецкой народной республике с 4 по 10 марта привели к гибели 122 военных и шести гражданских, следует из данных, опубликованных омбудсменом республики в Telegram.Также сообщается, что за неделю ранены 638 военнослужащих и 44 гражданских. Помимо этого сообщается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 5278 человек, в том числе 91 ребенок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/donbass-1777689402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
17:00 11.03.2022 (обновлено: 17:04 11.03.2022)
В ДНР с 4 по 10 марта из-за боевых действий погибли шесть мирных жителей
В ДНР с 4 по 10 марта из-за боевых действий погибли 122 военных и шесть мирных жителей