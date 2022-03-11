https://ria.ru/20220311/donbass-1777689402.html
Группа представительства ДНР в СЦКК попала в зону артобстрелов ВСУ
Группа представительства ДНР в СЦКК попала в зону артобстрелов ВСУ - РИА Новости, 11.03.2022
Группа представительства ДНР в СЦКК попала в зону артобстрелов ВСУ
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что его оперативная группа трижды попадала в зону артобстрелов жилых кварталов украинскими войсками. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:08
2022-03-11T16:08
2022-03-11T16:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что его оперативная группа трижды попадала в зону артобстрелов жилых кварталов украинскими войсками."Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК во время фиксации последствий обстрелов в Петровском районе Донецка трижды попадала в зону артобстрелов жилых кварталов со стороны ВФУ", - сообщает представительство в Telegram.Отмечается, что одновременно с наблюдателями в данном районе МККК осуществлял гуманитарную миссию в рамках ранее согласованного маршрута.По данным представительства, в течение часа по жилым домам в поселках Мандрыкино и шахты "Трудовская" было выпущено 15 снарядов калибром 122 мм, восемь мин калибром 120 мм и 29 гранат из АГС."Несмотря на угрозу жизни и здоровью, оперативной группе удалось провести запланированные мероприятия, результаты которых будут переданы генеральной прокуратуре ДНР", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220311/postradavshiy-1777641347.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
16:08 11.03.2022 (обновлено: 16:19 11.03.2022)
Группа представительства ДНР в СЦКК попала в зону артобстрелов ВСУ
Группа ДНР в СЦКК и представители МККК попали в зону артобстрелов ВСУ