https://ria.ru/20220311/donbass-1777689402.html

Группа представительства ДНР в СЦКК попала в зону артобстрелов ВСУ

Группа представительства ДНР в СЦКК попала в зону артобстрелов ВСУ - РИА Новости, 11.03.2022

Группа представительства ДНР в СЦКК попала в зону артобстрелов ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что его оперативная группа трижды попадала в зону артобстрелов жилых кварталов украинскими войсками. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:08

2022-03-11T16:08

2022-03-11T16:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что его оперативная группа трижды попадала в зону артобстрелов жилых кварталов украинскими войсками."Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК во время фиксации последствий обстрелов в Петровском районе Донецка трижды попадала в зону артобстрелов жилых кварталов со стороны ВФУ", - сообщает представительство в Telegram.Отмечается, что одновременно с наблюдателями в данном районе МККК осуществлял гуманитарную миссию в рамках ранее согласованного маршрута.По данным представительства, в течение часа по жилым домам в поселках Мандрыкино и шахты "Трудовская" было выпущено 15 снарядов калибром 122 мм, восемь мин калибром 120 мм и 29 гранат из АГС."Несмотря на угрозу жизни и здоровью, оперативной группе удалось провести запланированные мероприятия, результаты которых будут переданы генеральной прокуратуре ДНР", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220311/postradavshiy-1777641347.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк