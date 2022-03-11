Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Еленовка в ДНР
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОдин из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
Один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по поселку Еленовка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка- населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.