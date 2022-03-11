10:57 11.03.2022 (обновлено: 11:42 11.03.2022)
ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 15 снарядов и восемь мин по поселку шахты "Трудовская"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец народной милиции Донецкой народной республики в селе Рыбинское
Боец народной милиции Донецкой народной республики в селе Рыбинское. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:35 (время совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (время совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка – город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 8 мин калибром 120 мм и 29 гранат из АГС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.