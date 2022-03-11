Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/donbass-1777612190.html
ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке - РИА Новости, 11.03.2022
ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
Украинские войска в пятницу обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:57
2022-03-11T11:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777257390_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_8936510da813e3a0b590c1efe11bff94.jpg
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:35 (время совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (время совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка – город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 8 мин калибром 120 мм и 29 гранат из АГС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/donbass-1777610997.html
https://ria.ru/20220311/mariupol-1777592503.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777257390_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_6cb505153174557a47c3f8338a6272b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
10:57 11.03.2022 (обновлено: 11:42 11.03.2022)
 
ВСУ обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 15 снарядов и восемь мин по поселку шахты "Трудовская"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец народной милиции Донецкой народной республики в селе Рыбинское
Боец народной милиции Донецкой народной республики в селе Рыбинское - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции Донецкой народной республики в селе Рыбинское. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:35 (время совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Бронетранспортер рядом с городом Волноваха в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
10:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Девять украинских военных добровольно сложили оружие, заявили в ДНР
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.40 (время совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка – город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 8 мин калибром 120 мм и 29 гранат из АГС", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала