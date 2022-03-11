https://ria.ru/20220311/donbass-1777610997.html

Девять украинских военных добровольно сложили оружие, заявили в ДНР

Девять украинских военных добровольно сложили оружие, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.03.2022

Девять украинских военных добровольно сложили оружие, заявили в ДНР

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что девять украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:53

2022-03-11T10:53

2022-03-11T10:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

javelin (птрк)

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявляет, что девять украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР."Девять военнослужащих 36-й бригады морской пехоты добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении Народной милиции.Согласно заявлению, военные ДНР за сутки "захватили один танк, две БМП, один бронеавтомобиль, а также шесть иностранных комплексов NLAW и Javelin".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/lnr-1775972959.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775339621.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, javelin (птрк)