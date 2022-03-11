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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/donbass-1777602757.html
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 11.03.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР
Украинские войска обстреляли в пятницу два населенных пункта Стаханов и Логвиново в Луганской народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:07
2022-03-11T10:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
владимир путин
донецкая народная республика
стаханов
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу два населенных пункта Стаханов и Логвиново в Луганской народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 9.30 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел: с направления населенный пункт Мироновский - Логвиново: миномет 120 миллиметров (15 мин); в 9.35 населенный пункт Попасная - Стаханов: артиллерийское орудие 122 миллиметра (6 снарядов)", - сообщило представительство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/donbass-1777596978.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
стаханов
россия
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, стаханов, россия, вооруженные силы рф
10:07 11.03.2022 (обновлено: 10:25 11.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР минами и снарядами калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ в частном секторе Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ в частном секторе Волновахи - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Уничтоженная военная техника ВСУ в частном секторе Волновахи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу два населенных пункта Стаханов и Логвиново в Луганской народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины в 9.30 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел: с направления населенный пункт Мироновский - Логвиново: миномет 120 миллиметров (15 мин); в 9.35 населенный пункт Попасная - Стаханов: артиллерийское орудие 122 миллиметра (6 снарядов)", - сообщило представительство в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Уничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
09:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили, что потери ВСУ за прошедшие сутки составили 105 человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСтахановРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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