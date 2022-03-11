https://ria.ru/20220311/donbass-1777602757.html

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 11.03.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Украинские войска обстреляли в пятницу два населенных пункта Стаханов и Логвиново в Луганской народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров и... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:07

2022-03-11T10:07

2022-03-11T10:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

владимир путин

донецкая народная республика

стаханов

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777596130_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_b154c4c01363ef687809b7b82b14d5a9.jpg

ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу два населенных пункта Стаханов и Логвиново в Луганской народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 9.30 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел: с направления населенный пункт Мироновский - Логвиново: миномет 120 миллиметров (15 мин); в 9.35 населенный пункт Попасная - Стаханов: артиллерийское орудие 122 миллиметра (6 снарядов)", - сообщило представительство в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/donbass-1777596978.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

стаханов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, стаханов, россия, вооруженные силы рф