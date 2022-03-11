https://ria.ru/20220311/donbass-1777594712.html
ВСУ 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.03.2022
ВСУ 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 28 раз открывали огонь по ДНР за сутки, в результате пострадали 11 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщает представительство... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:09
2022-03-11T09:09
2022-03-11T09:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска 28 раз открывали огонь по ДНР за сутки, в результате пострадали 11 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что за прошедшие сутки в ДНР пострадали 11 мирных жителей, в том числе двое детей, а также были повреждены 20 домостроений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:09 11.03.2022 (обновлено: 09:25 11.03.2022)
ВСУ 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ 28 раз за сутки обстреляли территорию республики