https://ria.ru/20220311/domodedovo-1777752478.html
Открывший стрельбу в Домодедово бизнесмен был пьян, сообщил источник
Открывший стрельбу в Домодедово бизнесмен был пьян, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2022
Открывший стрельбу в Домодедово бизнесмен был пьян, сообщил источник
Бизнесмен Юрий Жорин, открывший стрельбу в подмосковном Домодедово, был пьян в момент происшествия, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:41
2022-03-11T19:41
2022-03-11T19:41
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бизнесмен Юрий Жорин, открывший стрельбу в подмосковном Домодедово, был пьян в момент происшествия, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в пятницу следователи завели уголовное дело на мужчину, устроившего стрельбу в подмосковном Домодедово. По данным СК, подозреваемый разбил топором стекло в помещении для консьержа в доме на улице Королева. Женщина вызвала на место происшествия правоохранителей. Мужчина стал угрожать, закрылся в своей квартире и начал стрелять. Во время задержания он получил ранение в плечо и был госпитализирован."Предварительно установлено, что мужчина несколько дней злоупотреблял спиртными напитками", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что фигуранту также проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
https://ria.ru/20220311/politsiya-1777619959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), домодедово, россия, московская область (подмосковье)
Открывший стрельбу в Домодедово бизнесмен был пьян, сообщил источник
Бизнесмен Жорин, открывший стрельбу в подмосковном Домодедово, был пьян