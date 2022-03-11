https://ria.ru/20220311/domodedovo-1777752478.html

Открывший стрельбу в Домодедово бизнесмен был пьян, сообщил источник

Открывший стрельбу в Домодедово бизнесмен был пьян, сообщил источник - РИА Новости, 11.03.2022

Открывший стрельбу в Домодедово бизнесмен был пьян, сообщил источник

Бизнесмен Юрий Жорин, открывший стрельбу в подмосковном Домодедово, был пьян в момент происшествия, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:41

2022-03-11T19:41

2022-03-11T19:41

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

домодедово

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бизнесмен Юрий Жорин, открывший стрельбу в подмосковном Домодедово, был пьян в момент происшествия, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в пятницу следователи завели уголовное дело на мужчину, устроившего стрельбу в подмосковном Домодедово. По данным СК, подозреваемый разбил топором стекло в помещении для консьержа в доме на улице Королева. Женщина вызвала на место происшествия правоохранителей. Мужчина стал угрожать, закрылся в своей квартире и начал стрелять. Во время задержания он получил ранение в плечо и был госпитализирован."Предварительно установлено, что мужчина несколько дней злоупотреблял спиртными напитками", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что фигуранту также проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

https://ria.ru/20220311/politsiya-1777619959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), домодедово, россия, московская область (подмосковье)