https://ria.ru/20220311/domodedovo-1777746458.html

СК возбудил дело из-за инцидента со стрельбой в Домодедово

СК возбудил дело из-за инцидента со стрельбой в Домодедово - РИА Новости, 11.03.2022

СК возбудил дело из-за инцидента со стрельбой в Домодедово

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено против мужчины, открывшего стрельбу в подмосковном Домодедово,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:10

2022-03-11T19:10

2022-03-11T19:10

происшествия

московская область (подмосковье)

королев

россия

следственный комитет россии (ск рф)

домодедово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено против мужчины, открывшего стрельбу в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по московской области.По данным следствия, в пятницу подозреваемый разбил топором стекло в помещении, оборудованном под рабочее место консьержа дома по улице Королева в городе Домодедово. Женщина вызвала на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Мужчина высказал в их адрес угрозы, закрылся в своей квартире и открыл огонь из огнестрельного оружия. Во время задержания он получил ранение в плечо и был госпитализирован."Следователем следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений... посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)... угроза применения насилия в отношении представителя власти и... хулиганство с применением оружия", - говорится в сообщении.Дополняется, что в настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области.

https://ria.ru/20220309/krest-1777247571.html

московская область (подмосковье)

королев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, московская область (подмосковье), королев, россия, следственный комитет россии (ск рф), домодедово