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СК возбудил дело из-за инцидента со стрельбой в Домодедово
СК возбудил дело из-за инцидента со стрельбой в Домодедово - РИА Новости, 11.03.2022
СК возбудил дело из-за инцидента со стрельбой в Домодедово
Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено против мужчины, открывшего стрельбу в подмосковном Домодедово,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:10
2022-03-11T19:10
происшествия
московская область (подмосковье)
королев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено против мужчины, открывшего стрельбу в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по московской области.По данным следствия, в пятницу подозреваемый разбил топором стекло в помещении, оборудованном под рабочее место консьержа дома по улице Королева в городе Домодедово. Женщина вызвала на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Мужчина высказал в их адрес угрозы, закрылся в своей квартире и открыл огонь из огнестрельного оружия. Во время задержания он получил ранение в плечо и был госпитализирован."Следователем следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений... посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)... угроза применения насилия в отношении представителя власти и... хулиганство с применением оружия", - говорится в сообщении.Дополняется, что в настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области.
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московская область (подмосковье)
королев
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), королев, россия, следственный комитет россии (ск рф), домодедово
19:10 11.03.2022
 
СК возбудил дело из-за инцидента со стрельбой в Домодедово

СК возбудил дело против мужчины, открывшего стрельбу в подмосковном Домодедово

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено против мужчины, открывшего стрельбу в подмосковном Домодедово, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по московской области.
По данным следствия, в пятницу подозреваемый разбил топором стекло в помещении, оборудованном под рабочее место консьержа дома по улице Королева в городе Домодедово. Женщина вызвала на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Мужчина высказал в их адрес угрозы, закрылся в своей квартире и открыл огонь из огнестрельного оружия. Во время задержания он получил ранение в плечо и был госпитализирован.
"Следователем следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений... посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)... угроза применения насилия в отношении представителя власти и... хулиганство с применением оружия", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КоролевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Домодедово
 
 
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