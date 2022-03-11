https://ria.ru/20220311/dominospizza-1777655458.html
Сеть Domino's Pizza приостановила инвестиции в России
Сеть Domino's Pizza приостановила инвестиции в России - РИА Новости, 11.03.2022
Сеть Domino's Pizza приостановила инвестиции в России
Сеть пиццерий Domino's Pizza приостановила инвестиции в России, однако все 188 ресторанов сети продолжают работу, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:55
2022-03-11T13:55
2022-03-11T13:55
экономика
грузия
россия
азербайджан
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сеть пиццерий Domino's Pizza приостановила инвестиции в России, однако все 188 ресторанов сети продолжают работу, говорится в заявлении компании.Компания DP Eurasia (DPEU.L), генеральный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, представила в пятницу обновленную информацию о своей деятельности в России."Правление решило, что разумно ограничить любые дальнейшие инвестиции в свою деятельность, и будет держать это в поле зрения в будущем в свете геополитической ситуации. Кроме того, сегодня группа объявляет, что выплаты роялти от ее деятельности в России были приостановлены до дальнейшего уведомления", - сообщили в компании.В компании уточнили, что работа во всех 188 ресторанах сети в России продолжается.
https://ria.ru/20220311/norton-1777623372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, грузия, россия, азербайджан
Сеть Domino's Pizza приостановила инвестиции в России
Сеть Domino's Pizza приостановила инвестиции в России, рестораны продолжат работу