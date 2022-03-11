https://ria.ru/20220311/dominospizza-1777655458.html

Сеть Domino's Pizza приостановила инвестиции в России

Сеть Domino's Pizza приостановила инвестиции в России - РИА Новости, 11.03.2022

Сеть Domino's Pizza приостановила инвестиции в России

Сеть пиццерий Domino's Pizza приостановила инвестиции в России, однако все 188 ресторанов сети продолжают работу, говорится в заявлении компании. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:55

2022-03-11T13:55

2022-03-11T13:55

экономика

грузия

россия

азербайджан

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сеть пиццерий Domino's Pizza приостановила инвестиции в России, однако все 188 ресторанов сети продолжают работу, говорится в заявлении компании.Компания DP Eurasia (DPEU.L), генеральный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, представила в пятницу обновленную информацию о своей деятельности в России."Правление решило, что разумно ограничить любые дальнейшие инвестиции в свою деятельность, и будет держать это в поле зрения в будущем в свете геополитической ситуации. Кроме того, сегодня группа объявляет, что выплаты роялти от ее деятельности в России были приостановлены до дальнейшего уведомления", - сообщили в компании.В компании уточнили, что работа во всех 188 ресторанах сети в России продолжается.

https://ria.ru/20220311/norton-1777623372.html

грузия

россия

азербайджан

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, грузия, россия, азербайджан