17:44 11.03.2022 (обновлено: 18:18 11.03.2022)
Шольц заявил, что прерывать нить диалога с Россией нельзя
Канцлер ФРГ Шольц: не прерывать нить диалога с Россией абсолютно правильно
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "не прерывать нить диалога" с Россией является абсолютно правильным для скорейшего завершения конфликта на Украине.
"Считаю абсолютно необходимым, что мы не обрываем нить диалога", - сказал Шольц журналистам, отвечая на вопрос, каковы его конкретные следующие цели в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, есть ли надежда на урегулирование.
Шольц добавил, что он и президент Франции Эммануэль Макрон "сейчас наиболее часто говорим с российским президентом", а также "находимся в диалоге с украинским руководством". "Мы делаем это сообща", - сказал канцлер, добавив, что следующей целью должно быть "то, что оружие замолчит, этого следует добиться в первую очередь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.