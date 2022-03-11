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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220311/diagnostika-1777677576.html
Врачи НИКИ провели осмотр детей с помощью мобильного комплекса диагностики
Врачи НИКИ провели осмотр детей с помощью мобильного комплекса диагностики - РИА Новости, 11.03.2022
Врачи НИКИ провели осмотр детей с помощью мобильного комплекса диагностики
Почти 250 детей в Пушкине осмотрели подмосковные врачи с помощью нового передвижного диагностического комплекса, закупленного в Научно-исследовательский... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:22
2022-03-11T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Почти 250 детей в Пушкине осмотрели подмосковные врачи с помощью нового передвижного диагностического комплекса, закупленного в Научно-исследовательский клинический институт детства Московской области (НИКИ), сообщает пресс-служба облправительства.В мобильном комплексе работает бригада специалистов, среди которых аллерголог, гастроэнтеролог, невролог, нефролог, травматолог, кардиолог, оториноларинголог, ревматолог, офтальмолог и врач функциональной диагностики. Здесь можно провести лабораторные исследования, Эхо-КГ и УЗИ-диагностику."Мобильный диагностический комплекс позволяет врачам НИКИ расширить уже существующую программу выездов в отдаленные территории Подмосковья для осмотра детей. В год планируется проводить более 50 тысяч осмотров", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
15:22 11.03.2022
 

Врачи НИКИ провели осмотр детей с помощью мобильного комплекса диагностики

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВрачи НИКИ провели осмотр детей с помощью мобильного комплекса диагностики
Врачи НИКИ провели осмотр детей с помощью мобильного комплекса диагностики - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Почти 250 детей в Пушкине осмотрели подмосковные врачи с помощью нового передвижного диагностического комплекса, закупленного в Научно-исследовательский клинический институт детства Московской области (НИКИ), сообщает пресс-служба облправительства.
В мобильном комплексе работает бригада специалистов, среди которых аллерголог, гастроэнтеролог, невролог, нефролог, травматолог, кардиолог, оториноларинголог, ревматолог, офтальмолог и врач функциональной диагностики. Здесь можно провести лабораторные исследования, Эхо-КГ и УЗИ-диагностику.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 12:03Новости Подмосковья
В Подмосковье около 50 тысяч семей могут получить допвыплаты на детей
"Мобильный диагностический комплекс позволяет врачам НИКИ расширить уже существующую программу выездов в отдаленные территории Подмосковья для осмотра детей. В год планируется проводить более 50 тысяч осмотров", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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