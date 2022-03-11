https://ria.ru/20220311/diagnostika-1777677576.html

Врачи НИКИ провели осмотр детей с помощью мобильного комплекса диагностики

Врачи НИКИ провели осмотр детей с помощью мобильного комплекса диагностики - РИА Новости, 11.03.2022

Врачи НИКИ провели осмотр детей с помощью мобильного комплекса диагностики

Почти 250 детей в Пушкине осмотрели подмосковные врачи с помощью нового передвижного диагностического комплекса, закупленного в Научно-исследовательский... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:22

2022-03-11T15:22

2022-03-11T15:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Почти 250 детей в Пушкине осмотрели подмосковные врачи с помощью нового передвижного диагностического комплекса, закупленного в Научно-исследовательский клинический институт детства Московской области (НИКИ), сообщает пресс-служба облправительства.В мобильном комплексе работает бригада специалистов, среди которых аллерголог, гастроэнтеролог, невролог, нефролог, травматолог, кардиолог, оториноларинголог, ревматолог, офтальмолог и врач функциональной диагностики. Здесь можно провести лабораторные исследования, Эхо-КГ и УЗИ-диагностику."Мобильный диагностический комплекс позволяет врачам НИКИ расширить уже существующую программу выездов в отдаленные территории Подмосковья для осмотра детей. В год планируется проводить более 50 тысяч осмотров", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220310/vyplaty-1777437242.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова