https://ria.ru/20220311/dardanelly-1777595967.html

Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов - РИА Новости, 11.03.2022

Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за неисправности корабля, говорится в распространенном в пятницу заявлении Главного управления по морских делам... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:15

2022-03-11T09:15

2022-03-11T09:24

в мире

турция

дарданеллы

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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за неисправности корабля, говорится в распространенном в пятницу заявлении Главного управления по морских делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции."Из-за того, что ранним утром судно "Капитан Ширягин" село на мель, администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу Чанаккале, и в соответствии с должностными инструкциями были даны указания для спасения корабля", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220302/korabl-1775949996.html

турция

дарданеллы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, дарданеллы