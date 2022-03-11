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Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов
Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов - РИА Новости, 11.03.2022
Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов
Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за неисправности корабля, говорится в распространенном в пятницу заявлении Главного управления по морских делам... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:15
2022-03-11T09:24
в мире
турция
дарданеллы
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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за неисправности корабля, говорится в распространенном в пятницу заявлении Главного управления по морских делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции."Из-за того, что ранним утром судно "Капитан Ширягин" село на мель, администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу Чанаккале, и в соответствии с должностными инструкциями были даны указания для спасения корабля", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220302/korabl-1775949996.html
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в мире, турция, дарданеллы
09:15 11.03.2022 (обновлено: 09:24 11.03.2022)
 
Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов из-за неисправности корабля

© Depositphotos / blooduaПролив Дарданеллы, Турция
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Depositphotos / bloodua
Пролив Дарданеллы, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за неисправности корабля, говорится в распространенном в пятницу заявлении Главного управления по морских делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
"Из-за того, что ранним утром судно "Капитан Ширягин" село на мель, администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу Чанаккале, и в соответствии с должностными инструкциями были даны указания для спасения корабля", - говорится в заявлении.
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