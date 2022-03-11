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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220311/chukovskiy-1777613179.html
Петербургские граффитисты нарисовали Чуковского на скале в Африке
Петербургские граффитисты нарисовали Чуковского на скале в Африке - РИА Новости, 11.03.2022
Петербургские граффитисты нарисовали Чуковского на скале в Африке
Питерские граффити-художники HoodGraff Ильи Ис и Артема Бурж нарисовали портрет Корнея Чуковского на скале в Кейптауне (ЮАР). Об этом они рассказали в своих... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:32
2022-03-11T15:32
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Питерские граффити-художники HoodGraff Ильи Ис и Артема Бурж нарисовали портрет Корнея Чуковского на скале в Кейптауне (ЮАР). Об этом они рассказали в своих микроблогах. "Корней Иванович сам никогда не был в Африке, но в нашем детстве представление о реке Лимпопо сложилось по его сказке. Как однажды советский доктор Айболит вылечил шоколадом и гоголь-моголем животных в Африке. Спасибо, Корней Иванович, за детские мечты побывать здесь", — написали художники. В этом году, 31 марта, исполнится 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского. Его стихотворная сказка "Айболит" впервые была опубликована в 1929 году. По ней неоднократно снимались фильмы. Например, в 1967 году вышла лента Ролана Быкова "Айболит-66" с Олегом Ефремовым в роли доброго ветеринара. В 1984 состоялась премьера цикла мультфильмов Давида Черкасского "Доктор Айболит". Стрит-арт команда HoodGraff была создана в 2013 году. Художники известны благодаря огромным черно-белым портретам. Дуэт уже изобразил Пушкина, Гагарина, Эминема, Виктора Цоя, Сергея Бодрова — младшего и многих других.
https://ria.ru/20220224/graffiti-1774400931.html
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новости культуры, живопись, выставки, литература, книги
15:32 11.03.2022
 
Петербургские граффитисты нарисовали Чуковского на скале в Африке

Петербургские художники-граффитисты HoodGraff нарисовали Чуковского на скале в Африке

© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкПисатель Корней Чуковский
Писатель Корней Чуковский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Михаил Озерский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Питерские граффити-художники HoodGraff Ильи Ис и Артема Бурж нарисовали портрет Корнея Чуковского на скале в Кейптауне (ЮАР). Об этом они рассказали в своих микроблогах.
"Корней Иванович сам никогда не был в Африке, но в нашем детстве представление о реке Лимпопо сложилось по его сказке. Как однажды советский доктор Айболит вылечил шоколадом и гоголь-моголем животных в Африке. Спасибо, Корней Иванович, за детские мечты побывать здесь", — написали художники.
© Фото : HoodGraffГраффити с изображением советского писателя Корнея Чуковского на скале в Африке
Граффити с изображением советского писателя Корнея Чуковского на скале в Африке - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : HoodGraff
Граффити с изображением советского писателя Корнея Чуковского на скале в Африке

В этом году, 31 марта, исполнится 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского. Его стихотворная сказка "Айболит" впервые была опубликована в 1929 году. По ней неоднократно снимались фильмы. Например, в 1967 году вышла лента Ролана Быкова "Айболит-66" с Олегом Ефремовым в роли доброго ветеринара. В 1984 состоялась премьера цикла мультфильмов Давида Черкасского "Доктор Айболит".
Стрит-арт команда HoodGraff была создана в 2013 году. Художники известны благодаря огромным черно-белым портретам. Дуэт уже изобразил Пушкина, Гагарина, Эминема, Виктора Цоя, Сергея Бодрова — младшего и многих других.
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