https://ria.ru/20220311/chukovskiy-1777613179.html

Петербургские граффитисты нарисовали Чуковского на скале в Африке

Петербургские граффитисты нарисовали Чуковского на скале в Африке - РИА Новости, 11.03.2022

Петербургские граффитисты нарисовали Чуковского на скале в Африке

Питерские граффити-художники HoodGraff Ильи Ис и Артема Бурж нарисовали портрет Корнея Чуковского на скале в Кейптауне (ЮАР). Об этом они рассказали в своих... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:32

2022-03-11T15:32

2022-03-11T15:32

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Питерские граффити-художники HoodGraff Ильи Ис и Артема Бурж нарисовали портрет Корнея Чуковского на скале в Кейптауне (ЮАР). Об этом они рассказали в своих микроблогах. "Корней Иванович сам никогда не был в Африке, но в нашем детстве представление о реке Лимпопо сложилось по его сказке. Как однажды советский доктор Айболит вылечил шоколадом и гоголь-моголем животных в Африке. Спасибо, Корней Иванович, за детские мечты побывать здесь", — написали художники. В этом году, 31 марта, исполнится 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского. Его стихотворная сказка "Айболит" впервые была опубликована в 1929 году. По ней неоднократно снимались фильмы. Например, в 1967 году вышла лента Ролана Быкова "Айболит-66" с Олегом Ефремовым в роли доброго ветеринара. В 1984 состоялась премьера цикла мультфильмов Давида Черкасского "Доктор Айболит". Стрит-арт команда HoodGraff была создана в 2013 году. Художники известны благодаря огромным черно-белым портретам. Дуэт уже изобразил Пушкина, Гагарина, Эминема, Виктора Цоя, Сергея Бодрова — младшего и многих других.

https://ria.ru/20220224/graffiti-1774400931.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, живопись, выставки, литература, книги