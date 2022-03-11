https://ria.ru/20220311/byudzhet-1777740776.html

Байден подпишет новый бюджет с рекордной помощью Украине

Байден подпишет новый бюджет с рекордной помощью Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Байден подпишет новый бюджет с рекордной помощью Украине

США ежедневно поставляют Украине оружие, в том числе противотанковые и противовоздушные средства, сказал американский президент Джо Байден. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:42

2022-03-11T18:42

2022-03-11T19:25

в мире

сша

украина

джо байден

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbebc4c4e3947ee4606f8a25d60fb26f.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США ежедневно поставляют Украине оружие, в том числе противотанковые и противовоздушные средства, сказал американский президент Джо Байден.Байден заявил, что намерен немедленно подписать утвержденный конгрессом проект бюджета до конца 2022 финансового года, который включает пакет военной, гуманитарной и экономической помощи Украине на рекордные 13,6 миллиарда долларов.Он также высказался за то, чтобы принимать в США беженцев с Украины.

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777739510.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, украина, джо байден, оружие