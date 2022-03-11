Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/byudzhet-1777740776.html
Байден подпишет новый бюджет с рекордной помощью Украине
Байден подпишет новый бюджет с рекордной помощью Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Байден подпишет новый бюджет с рекордной помощью Украине
США ежедневно поставляют Украине оружие, в том числе противотанковые и противовоздушные средства, сказал американский президент Джо Байден. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:42
2022-03-11T19:25
в мире
сша
украина
джо байден
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbebc4c4e3947ee4606f8a25d60fb26f.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США ежедневно поставляют Украине оружие, в том числе противотанковые и противовоздушные средства, сказал американский президент Джо Байден.Байден заявил, что намерен немедленно подписать утвержденный конгрессом проект бюджета до конца 2022 финансового года, который включает пакет военной, гуманитарной и экономической помощи Украине на рекордные 13,6 миллиарда долларов.Он также высказался за то, чтобы принимать в США беженцев с Украины.
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777739510.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736375_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9c2a5b3296720cfcbcb06b315cc78dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джо байден, оружие
18:42 11.03.2022 (обновлено: 19:25 11.03.2022)
 
Байден подпишет новый бюджет с рекордной помощью Украине

Байден сообщил, что намерен немедленно подписать новый бюджет с рекордной помощью Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США ежедневно поставляют Украине оружие, в том числе противотанковые и противовоздушные средства, сказал американский президент Джо Байден.
"США отправили на Украину помощь в сфере безопасности на более чем миллиард долларов на протяжении прошлого года, включая противотанковые и противовоздушные средства... Новые партии прибывают каждый день", - сказал он в телевыступлении.
Байден заявил, что намерен немедленно подписать утвержденный конгрессом проект бюджета до конца 2022 финансового года, который включает пакет военной, гуманитарной и экономической помощи Украине на рекордные 13,6 миллиарда долларов.
Он также высказался за то, чтобы принимать в США беженцев с Украины.
Избранный вице-президент США Камала Харрис во время присяги в Капитолии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 18:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Конфликт на Украине можно разрешить дипломатией, заявила вице-президент США
 
В миреСШАУкраинаДжо БайденОружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала