18:42 11.03.2022 (обновлено: 19:25 11.03.2022)
Байден подпишет новый бюджет с рекордной помощью Украине
Байден сообщил, что намерен немедленно подписать новый бюджет с рекордной помощью Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США ежедневно поставляют Украине оружие, в том числе противотанковые и противовоздушные средства, сказал американский президент Джо Байден.
"США отправили на Украину помощь в сфере безопасности на более чем миллиард долларов на протяжении прошлого года, включая противотанковые и противовоздушные средства... Новые партии прибывают каждый день", - сказал он в телевыступлении.
Байден заявил, что намерен немедленно подписать утвержденный конгрессом проект бюджета до конца 2022 финансового года, который включает пакет военной, гуманитарной и экономической помощи Украине на рекордные 13,6 миллиарда долларов.
Он также высказался за то, чтобы принимать в США беженцев с Украины.