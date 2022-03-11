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Британский геймер напугал соотечественников, став наемником на Украине
Британский геймер напугал соотечественников, став наемником на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Британский геймер напугал соотечественников, став наемником на Украине
Читатели британских СМИ встревожились из-за новости о 19-летнем геймере, решившим стать наемником на Украине. О выходке молодого человека изначально стало... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T19:59
2022-03-11T19:59
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Читатели британских СМИ встревожились из-за новости о 19-летнем геймере, решившим стать наемником на Украине. О выходке молодого человека изначально стало известно телеканалу ITV со слов его матери.В материале отмечалось, что фанат компьютерных игр ни разу не участвовал в боевых действиях. Также он ни разу за свои 19 лет не выезжал из страны.На историю обратили внимание другие британские порталы, в частности, Mirror, LADbible и другие. Их читатели, в свою очередь, усомнились в эффективности такого "бойца"."Они играют в компьютер и думают, что в жизни все происходит точно так же. Но в реальном бою у тебя не будет возможности загрузить последнее сохранение, глупый мальчик", — написал один из них."Мне кажется, он сейчас представляет больше опасности для себя, чем для русских", — поддержал другой, отметив, что украинской стороне придется тратить время и постоянно следить за своим "новобранцем"."Увлечение играми со стрельбой не делает тебя хорошим военным", — констатировали в комментариях."Чтобы стать солдатом, нужны годы ежедневных тренировок. &lt;…&gt; Сочувствую его родителям", — порассуждал читатель."Лиз Трасс такое наверняка оценит", — добавил пользователь.Замглавы британского Минобороны Тони Радакин ранее уже заявлял, что для британских военных и населения "начинать движение в сторону Украины незаконно и бесполезно". В свою очередь, четверо солдат, которые, предположительно, ушли в самоволку, чтобы оказаться на Украине, были предупреждены министром транспорта Грантом Шэппсом, что это — "военное преступление".
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777542418.html
https://ria.ru/20220311/nlaw-1777640216.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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в мире, украина, великобритания, россия
19:59 11.03.2022
 
Британский геймер напугал соотечественников, став наемником на Украине

Британцы встревожились из-за 19-летнего геймера, ставшего украинским наемником

© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan RosenbaumБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan Rosenbaum
Британские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Читатели британских СМИ встревожились из-за новости о 19-летнем геймере, решившим стать наемником на Украине. О выходке молодого человека изначально стало известно телеканалу ITV со слов его матери.
В материале отмечалось, что фанат компьютерных игр ни разу не участвовал в боевых действиях. Также он ни разу за свои 19 лет не выезжал из страны.
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На историю обратили внимание другие британские порталы, в частности, Mirror, LADbible и другие. Их читатели, в свою очередь, усомнились в эффективности такого "бойца".
"Они играют в компьютер и думают, что в жизни все происходит точно так же. Но в реальном бою у тебя не будет возможности загрузить последнее сохранение, глупый мальчик", — написал один из них.
"Мне кажется, он сейчас представляет больше опасности для себя, чем для русских", — поддержал другой, отметив, что украинской стороне придется тратить время и постоянно следить за своим "новобранцем".
"Увлечение играми со стрельбой не делает тебя хорошим военным", — констатировали в комментариях.
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"Чтобы стать солдатом, нужны годы ежедневных тренировок. <…> Сочувствую его родителям", — порассуждал читатель.
"Лиз Трасс такое наверняка оценит", — добавил пользователь.
Замглавы британского Минобороны Тони Радакин ранее уже заявлял, что для британских военных и населения "начинать движение в сторону Украины незаконно и бесполезно". В свою очередь, четверо солдат, которые, предположительно, ушли в самоволку, чтобы оказаться на Украине, были предупреждены министром транспорта Грантом Шэппсом, что это — "военное преступление".
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