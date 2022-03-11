https://ria.ru/20220311/blagopriyatstvovanie-1777758279.html

ЕС лишит Россию статуса благоприятствования в торговле, заявили в ЕК

ЕС лишит Россию статуса благоприятствования в торговле, заявили в ЕК - РИА Новости, 11.03.2022

ЕС лишит Россию статуса благоприятствования в торговле, заявили в ЕК

ЕС собирается лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T20:31

2022-03-11T20:31

2022-03-11T20:31

россия

украина

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

санкции в отношении россии

в мире

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. ЕС собирается лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Новый пакет санкций ЕС против России в связи с ситуацией на Украине ожидается в субботу."Во-первых, мы откажем России в статусе наибольшего благоприятствования на наших рынках. Это лишит Россию серьезных преимуществ как члена Всемирной торговой организации", - говорится в документе.В частности, российские компании больше не будут пользоваться привилегиями в ЕС, указывается в заявлении главы Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220311/g7-1777752625.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз