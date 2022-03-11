https://ria.ru/20220311/blagopriyatstvovanie-1777758279.html
ЕС лишит Россию статуса благоприятствования в торговле, заявили в ЕК
ЕС лишит Россию статуса благоприятствования в торговле, заявили в ЕК - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС лишит Россию статуса благоприятствования в торговле, заявили в ЕК
ЕС собирается лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:31
2022-03-11T20:31
2022-03-11T20:31
россия
украина
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
санкции в отношении россии
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. ЕС собирается лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Новый пакет санкций ЕС против России в связи с ситуацией на Украине ожидается в субботу."Во-первых, мы откажем России в статусе наибольшего благоприятствования на наших рынках. Это лишит Россию серьезных преимуществ как члена Всемирной торговой организации", - говорится в документе.В частности, российские компании больше не будут пользоваться привилегиями в ЕС, указывается в заявлении главы Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220311/g7-1777752625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз
ЕС лишит Россию статуса благоприятствования в торговле, заявили в ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС лишит Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле