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Число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, заявили в ООН
Число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, заявили в ООН - РИА Новости, 11.03.2022
Число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, заявили в ООН
Общее количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек, сказал на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:55
2022-03-11T12:55
2022-03-11T12:56
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в мире
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ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Общее количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек, сказал на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш."Общее количество беженцев только что превысило 2,5 миллиона человек", - заявил он.По оценкам УВКБ ООН, количество беженцев с Украины может в ближайшее время достигнуть 4 миллионов человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, беженцы, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:55 11.03.2022 (обновлено: 12:56 11.03.2022)
Число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, заявили в ООН
Представитель УВКБ ООН Салтмарш: число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек