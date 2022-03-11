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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, заявили в ООН
Число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, заявили в ООН - РИА Новости, 11.03.2022
Число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, заявили в ООН
Общее количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек, сказал на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:55
2022-03-11T12:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
беженцы
россия
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ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Общее количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек, сказал на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш."Общее количество беженцев только что превысило 2,5 миллиона человек", - заявил он.По оценкам УВКБ ООН, количество беженцев с Украины может в ближайшее время достигнуть 4 миллионов человек.
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в мире, украина, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, беженцы, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:55 11.03.2022 (обновлено: 12:56 11.03.2022)
 
Число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, заявили в ООН

Представитель УВКБ ООН Салтмарш: число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
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ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Общее количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек, сказал на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш.
"Общее количество беженцев только что превысило 2,5 миллиона человек", - заявил он.
По оценкам УВКБ ООН, количество беженцев с Украины может в ближайшее время достигнуть 4 миллионов человек.
Сотрудник МЧС России помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Белгород - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООНБеженцыРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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