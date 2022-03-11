https://ria.ru/20220311/bezhentsy-1777639789.html

Число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, заявили в ООН

Число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, заявили в ООН - РИА Новости, 11.03.2022

Число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, заявили в ООН

Общее количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек, сказал на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:55

2022-03-11T12:55

2022-03-11T12:56

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ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Общее количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек, сказал на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш."Общее количество беженцев только что превысило 2,5 миллиона человек", - заявил он.По оценкам УВКБ ООН, количество беженцев с Украины может в ближайшее время достигнуть 4 миллионов человек.

https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777529498.html

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Владимир Лаврентьев

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