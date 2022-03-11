Служба контроля полетов Хорватии не увидела на радарах упавший беспилотник
Служба контроля полетов Хорватии не увидела на радарах упавший военный беспилотник
© AP Photo / Darko BandicМесто падения беспилотника в Загребе
© AP Photo / Darko Bandic
Место падения беспилотника в Загребе
БЕЛГРАД, 11 мар - РИА Новости. Служба контроля полетов Хорватии (HKZP) сообщила, что не видела на радарах упавший в ночь на пятницу в Загребе беспилотник, так как у него не было транспондера.
Беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, не был угрозой для страны, вошел в воздушное пространство в 22.57 (0.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час, заявил министр обороны Марио Баножич. МО пока не установило принадлежность и место запуска аппарата, военные радары засекли объект перед падением.
"В Хорватии для обеспечения надзора за контролируемым воздушным пространством обязательно использование транспондера для всех самолетов, которые входят в хорватское воздушное пространство, летательные аппараты без транспондера невидимы для системы HKZP", - заявили в ведомстве журналистам.
Президент Хорватии Зоран Миланович сказал ранее, что упавший в Загребе в ночь на пятницу БПЛА прилетел с территории Украины, в украинском посольстве не комментировали инцидент.
Официальный Загреб активно поддерживает Киев в свете операции РФ на Украине. Хорватия приняла свыше 4 тысяч украинских беженцев, поддержала все санкции против РФ и запретила российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Хорватское минобороны сообщило о выделении пехотного оружия на 16,5 миллионов евро для оснащения четырех бригад ВСУ, по данным СМИ на Украину отправились воевать около 200 хорватских добровольцев.
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