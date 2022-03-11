Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777700831.html
Служба контроля полетов Хорватии не увидела на радарах упавший беспилотник
Служба контроля полетов Хорватии не увидела на радарах упавший беспилотник - РИА Новости, 11.03.2022
Служба контроля полетов Хорватии не увидела на радарах упавший беспилотник
Служба контроля полетов Хорватии (HKZP) сообщила, что не видела на радарах упавший в ночь на пятницу в Загребе беспилотник, так как у него не было транспондера. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:47
2022-03-11T16:47
в мире
зоран миланович
россия
хорватия
венгрия
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777669662_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822051d25a07d52a8c7e897c241f02e2.jpg
БЕЛГРАД, 11 мар - РИА Новости. Служба контроля полетов Хорватии (HKZP) сообщила, что не видела на радарах упавший в ночь на пятницу в Загребе беспилотник, так как у него не было транспондера.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.Беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, не был угрозой для страны, вошел в воздушное пространство в 22.57 (0.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час, заявил министр обороны Марио Баножич. МО пока не установило принадлежность и место запуска аппарата, военные радары засекли объект перед падением."В Хорватии для обеспечения надзора за контролируемым воздушным пространством обязательно использование транспондера для всех самолетов, которые входят в хорватское воздушное пространство, летательные аппараты без транспондера невидимы для системы HKZP", - заявили в ведомстве журналистам.Президент Хорватии Зоран Миланович сказал ранее, что упавший в Загребе в ночь на пятницу БПЛА прилетел с территории Украины, в украинском посольстве не комментировали инцидент.Официальный Загреб активно поддерживает Киев в свете операции РФ на Украине. Хорватия приняла свыше 4 тысяч украинских беженцев, поддержала все санкции против РФ и запретила российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Хорватское минобороны сообщило о выделении пехотного оружия на 16,5 миллионов евро для оснащения четырех бригад ВСУ, по данным СМИ на Украину отправились воевать около 200 хорватских добровольцев.
https://ria.ru/20220308/nato-1777152093.html
https://ria.ru/20220218/nato-1773613359.html
россия
хорватия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777669662_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6a09030e265f61741447f4d8c957cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, зоран миланович, россия, хорватия, венгрия, вооруженные силы украины, нато
16:47 11.03.2022
 
Служба контроля полетов Хорватии не увидела на радарах упавший беспилотник

Служба контроля полетов Хорватии не увидела на радарах упавший военный беспилотник

© AP Photo / Darko BandicМесто падения беспилотника в Загребе
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Место падения беспилотника в Загребе
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 мар - РИА Новости. Служба контроля полетов Хорватии (HKZP) сообщила, что не видела на радарах упавший в ночь на пятницу в Загребе беспилотник, так как у него не было транспондера.
Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 14:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Президент Хорватии прокомментировал усиление военной миссии ЕС
Беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, не был угрозой для страны, вошел в воздушное пространство в 22.57 (0.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час, заявил министр обороны Марио Баножич. МО пока не установило принадлежность и место запуска аппарата, военные радары засекли объект перед падением.
"В Хорватии для обеспечения надзора за контролируемым воздушным пространством обязательно использование транспондера для всех самолетов, которые входят в хорватское воздушное пространство, летательные аппараты без транспондера невидимы для системы HKZP", - заявили в ведомстве журналистам.
Президент Хорватии Зоран Миланович сказал ранее, что упавший в Загребе в ночь на пятницу БПЛА прилетел с территории Украины, в украинском посольстве не комментировали инцидент.
Официальный Загреб активно поддерживает Киев в свете операции РФ на Украине. Хорватия приняла свыше 4 тысяч украинских беженцев, поддержала все санкции против РФ и запретила российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Хорватское минобороны сообщило о выделении пехотного оружия на 16,5 миллионов евро для оснащения четырех бригад ВСУ, по данным СМИ на Украину отправились воевать около 200 хорватских добровольцев.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 17:01
Президент Хорватии выступил против вхождения Украины в НАТО
 
В миреЗоран МилановичРоссияХорватияВенгрияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала