https://ria.ru/20220311/bespilotnik-1777700831.html

Служба контроля полетов Хорватии не увидела на радарах упавший беспилотник

Служба контроля полетов Хорватии не увидела на радарах упавший беспилотник - РИА Новости, 11.03.2022

Служба контроля полетов Хорватии не увидела на радарах упавший беспилотник

Служба контроля полетов Хорватии (HKZP) сообщила, что не видела на радарах упавший в ночь на пятницу в Загребе беспилотник, так как у него не было транспондера. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:47

2022-03-11T16:47

2022-03-11T16:47

в мире

зоран миланович

россия

хорватия

венгрия

вооруженные силы украины

нато

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БЕЛГРАД, 11 мар - РИА Новости. Служба контроля полетов Хорватии (HKZP) сообщила, что не видела на радарах упавший в ночь на пятницу в Загребе беспилотник, так как у него не было транспондера.Летательный аппарат упал в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов столицы Хорватии, раздался взрыв, на месте осталась воронка, район оцеплен. Полиция обнаружила поблизости два парашюта. Предположительно это может быть БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины.Беспилотник, по мнению НАТО и хорватских органов, не был угрозой для страны, вошел в воздушное пространство в 22.57 (0.57 мск), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час, заявил министр обороны Марио Баножич. МО пока не установило принадлежность и место запуска аппарата, военные радары засекли объект перед падением."В Хорватии для обеспечения надзора за контролируемым воздушным пространством обязательно использование транспондера для всех самолетов, которые входят в хорватское воздушное пространство, летательные аппараты без транспондера невидимы для системы HKZP", - заявили в ведомстве журналистам.Президент Хорватии Зоран Миланович сказал ранее, что упавший в Загребе в ночь на пятницу БПЛА прилетел с территории Украины, в украинском посольстве не комментировали инцидент.Официальный Загреб активно поддерживает Киев в свете операции РФ на Украине. Хорватия приняла свыше 4 тысяч украинских беженцев, поддержала все санкции против РФ и запретила российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Хорватское минобороны сообщило о выделении пехотного оружия на 16,5 миллионов евро для оснащения четырех бригад ВСУ, по данным СМИ на Украину отправились воевать около 200 хорватских добровольцев.

https://ria.ru/20220308/nato-1777152093.html

https://ria.ru/20220218/nato-1773613359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, зоран миланович, россия, хорватия, венгрия, вооруженные силы украины, нато