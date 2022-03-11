Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/berlin-1777643730.html
В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы
В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы - РИА Новости, 11.03.2022
В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы
Неизвестные подожгли ночью вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции немецкой столицы. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:10
2022-03-11T15:46
в мире
берлин (город)
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777684461_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70da9f1aa829a744a54cf0778f9b285.jpg
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Неизвестные подожгли ночью вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции немецкой столицы."После того, как сегодня утром неизвестные подожгли вход в спортзал в Марцане, департамент госбезопасности полиции в настоящее время проводит расследование в ведомстве уголовной полиции Берлина. Внимательный прохожий вызвал пожарных и полицию на Аллею космонавтов около 3.20 ночи (5.20 мск), когда заметил задымление в спортзале немецко-российского учебного заведения. Встревоженные сотрудники полиции сначала тушили пламя собственными силами. Затем берлинская пожарная команда взяла на себя работы по тушению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени. В результате пожара, который, по данным текущего расследования, устроили неизвестные с помощью зажигательного устройства, поврежден материал здания. Никто не пострадал. Дальнейшие расследования все еще продолжаются", - говорится в сообщении, которое поступило в РИА Новости.Школа Ломоносова в Берлине открылась в 2006 году как начальная немецко-русская школа для десяти первоклассников с двумя учителями и одним воспитателем. В настоящее время в германской столице работают три школы Ломоносова, там обучаются порядка 580 школьников, работают 100 педагогов, учебное заведение предлагает обучение по программе начальных, средних классов и гимназии.
https://ria.ru/20220311/vilnyus-1777614059.html
берлин (город)
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777684461_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2e42d16a7b77c6869e087a9070868a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия, россия
13:10 11.03.2022 (обновлено: 15:46 11.03.2022)
 
В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы

В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы, никто не пострадал

© REUTERS / Lisi NiesnerВход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине после поджога
Вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине после поджога - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Lisi Niesner
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Неизвестные подожгли ночью вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции немецкой столицы.
"После того, как сегодня утром неизвестные подожгли вход в спортзал в Марцане, департамент госбезопасности полиции в настоящее время проводит расследование в ведомстве уголовной полиции Берлина. Внимательный прохожий вызвал пожарных и полицию на Аллею космонавтов около 3.20 ночи (5.20 мск), когда заметил задымление в спортзале немецко-российского учебного заведения. Встревоженные сотрудники полиции сначала тушили пламя собственными силами. Затем берлинская пожарная команда взяла на себя работы по тушению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени. В результате пожара, который, по данным текущего расследования, устроили неизвестные с помощью зажигательного устройства, поврежден материал здания. Никто не пострадал. Дальнейшие расследования все еще продолжаются", - говорится в сообщении, которое поступило в РИА Новости.
Школа Ломоносова в Берлине открылась в 2006 году как начальная немецко-русская школа для десяти первоклассников с двумя учителями и одним воспитателем. В настоящее время в германской столице работают три школы Ломоносова, там обучаются порядка 580 школьников, работают 100 педагогов, учебное заведение предлагает обучение по программе начальных, средних классов и гимназии.
Здание Российского посольства в Латвии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11:07
В Вильнюсе и Риге переименовали улицы, где находятся посольства России
 
В миреБерлин (город)ГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала