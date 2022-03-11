https://ria.ru/20220311/berlin-1777643730.html
В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы
В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы - РИА Новости, 11.03.2022
В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы
Неизвестные подожгли ночью вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции немецкой столицы. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:10
2022-03-11T13:10
2022-03-11T15:46
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Неизвестные подожгли ночью вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции немецкой столицы."После того, как сегодня утром неизвестные подожгли вход в спортзал в Марцане, департамент госбезопасности полиции в настоящее время проводит расследование в ведомстве уголовной полиции Берлина. Внимательный прохожий вызвал пожарных и полицию на Аллею космонавтов около 3.20 ночи (5.20 мск), когда заметил задымление в спортзале немецко-российского учебного заведения. Встревоженные сотрудники полиции сначала тушили пламя собственными силами. Затем берлинская пожарная команда взяла на себя работы по тушению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени. В результате пожара, который, по данным текущего расследования, устроили неизвестные с помощью зажигательного устройства, поврежден материал здания. Никто не пострадал. Дальнейшие расследования все еще продолжаются", - говорится в сообщении, которое поступило в РИА Новости.Школа Ломоносова в Берлине открылась в 2006 году как начальная немецко-русская школа для десяти первоклассников с двумя учителями и одним воспитателем. В настоящее время в германской столице работают три школы Ломоносова, там обучаются порядка 580 школьников, работают 100 педагогов, учебное заведение предлагает обучение по программе начальных, средних классов и гимназии.
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РИА Новости
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в мире, берлин (город), германия, россия
13:10 11.03.2022 (обновлено: 15:46 11.03.2022)
В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы
В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы, никто не пострадал
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Неизвестные подожгли ночью вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова в Берлине, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции немецкой столицы.
"После того, как сегодня утром неизвестные подожгли вход в спортзал в Марцане, департамент госбезопасности полиции в настоящее время проводит расследование в ведомстве уголовной полиции Берлина. Внимательный прохожий вызвал пожарных и полицию на Аллею космонавтов около 3.20 ночи (5.20 мск), когда заметил задымление в спортзале немецко-российского учебного заведения. Встревоженные сотрудники полиции сначала тушили пламя собственными силами. Затем берлинская пожарная команда взяла на себя работы по тушению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени. В результате пожара, который, по данным текущего расследования, устроили неизвестные с помощью зажигательного устройства, поврежден материал здания. Никто не пострадал. Дальнейшие расследования все еще продолжаются", - говорится в сообщении, которое поступило в РИА Новости.
Школа Ломоносова в Берлине
открылась в 2006 году как начальная немецко-русская школа для десяти первоклассников с двумя учителями и одним воспитателем. В настоящее время в германской столице работают три школы Ломоносова, там обучаются порядка 580 школьников, работают 100 педагогов, учебное заведение предлагает обучение по программе начальных, средних классов и гимназии.