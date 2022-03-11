https://ria.ru/20220311/belorussiya-1777664103.html

Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар по Белоруссии

Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар по Белоруссии - РИА Новости, 11.03.2022

Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар по Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар не только по Донбассу, но и по белорусской территории. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:28

2022-03-11T14:28

2022-03-11T14:53

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украина

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар не только по Донбассу, но и по белорусской территории."Если бы не сделали это (спецоперацию РФ на Украине – ред.) за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар – они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси", - сказал Лукашенко в пятницу в Москве на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.Он добавил, что люди в Белоруссии и России начинают потихоньку понимать в текущей ситуации, "что есть что и за кем правда".

https://ria.ru/20220311/karty-1777662965.html

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Петр Попадюк

в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия, владимир путин, москва, россия, признание днр и лнр в россии