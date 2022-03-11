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Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар по Белоруссии
Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар по Белоруссии - РИА Новости, 11.03.2022
Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар по Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар не только по Донбассу, но и по белорусской территории. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:28
2022-03-11T14:53
в мире
александр лукашенко
украина
белоруссия
владимир путин
москва
россия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар не только по Донбассу, но и по белорусской территории."Если бы не сделали это (спецоперацию РФ на Украине – ред.) за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар – они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси", - сказал Лукашенко в пятницу в Москве на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.Он добавил, что люди в Белоруссии и России начинают потихоньку понимать в текущей ситуации, "что есть что и за кем правда".
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в мире, александр лукашенко, украина, белоруссия, владимир путин, москва, россия, признание днр и лнр в россии
14:28 11.03.2022 (обновлено: 14:53 11.03.2022)
 
Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар по Белоруссии

Лукашенко: Украина готовилась нанести удар не только по Донбассу, но и по Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар не только по Донбассу, но и по белорусской территории.
"Если бы не сделали это (спецоперацию РФ на Украине – ред.) за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар – они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси", - сказал Лукашенко в пятницу в Москве на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
Он добавил, что люди в Белоруссии и России начинают потихоньку понимать в текущей ситуации, "что есть что и за кем правда".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:27
Лукашенко покажет карту, раскрывающую планы нападения Украины на Белоруссию
 
В миреАлександр ЛукашенкоУкраинаБелоруссияВладимир ПутинМоскваРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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