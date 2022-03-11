https://ria.ru/20220311/belorussiya-1777662677.html
Лукашенко назвал санкции временем возможностей для Белоруссии
Лукашенко назвал санкции временем возможностей для Белоруссии - РИА Новости, 11.03.2022
Лукашенко назвал санкции временем возможностей для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада против республики - это время возможностей для страны. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:26
2022-03-11T14:26
2022-03-11T14:42
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада против республики - это время возможностей для страны."Сегодня санкции для нас – это время возможностей. Мы всегда тогда (в советский период – ред.) были под санкциями – и нормально жили и развивались", - сказал Лукашенко в пятницу в Москве на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.Вместе с тем, по его словам, "наши люди озаботились". "Но благо, что чем дальше, тем больше люди понимают: не мы нападали", - подчеркнул президент.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия
14:26 11.03.2022 (обновлено: 14:42 11.03.2022)
Лукашенко назвал санкции временем возможностей для Белоруссии
Лукашенко заявил, что санкции Запада для Белоруссии — это время возможностей