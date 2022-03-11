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Лукашенко назвал санкции временем возможностей для Белоруссии
Лукашенко назвал санкции временем возможностей для Белоруссии - РИА Новости, 11.03.2022
Лукашенко назвал санкции временем возможностей для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада против республики - это время возможностей для страны. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:26
2022-03-11T14:42
в мире
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада против республики - это время возможностей для страны."Сегодня санкции для нас – это время возможностей. Мы всегда тогда (в советский период – ред.) были под санкциями – и нормально жили и развивались", - сказал Лукашенко в пятницу в Москве на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.Вместе с тем, по его словам, "наши люди озаботились". "Но благо, что чем дальше, тем больше люди понимают: не мы нападали", - подчеркнул президент.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия
14:26 11.03.2022 (обновлено: 14:42 11.03.2022)
 
Лукашенко назвал санкции временем возможностей для Белоруссии

Лукашенко заявил, что санкции Запада для Белоруссии — это время возможностей

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада против республики - это время возможностей для страны.
"Сегодня санкции для нас – это время возможностей. Мы всегда тогда (в советский период – ред.) были под санкциями – и нормально жили и развивались", - сказал Лукашенко в пятницу в Москве на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
Путин об успехах СССР в условиях санкций - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:31
СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин
Вместе с тем, по его словам, "наши люди озаботились". "Но благо, что чем дальше, тем больше люди понимают: не мы нападали", - подчеркнул президент.
 
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