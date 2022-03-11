https://ria.ru/20220311/belorussiya-1777662677.html

Лукашенко назвал санкции временем возможностей для Белоруссии

Лукашенко назвал санкции временем возможностей для Белоруссии - РИА Новости, 11.03.2022

Лукашенко назвал санкции временем возможностей для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада против республики - это время возможностей для страны. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:26

2022-03-11T14:26

2022-03-11T14:42

в мире

александр лукашенко

белоруссия

россия

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада против республики - это время возможностей для страны."Сегодня санкции для нас – это время возможностей. Мы всегда тогда (в советский период – ред.) были под санкциями – и нормально жили и развивались", - сказал Лукашенко в пятницу в Москве на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.Вместе с тем, по его словам, "наши люди озаботились". "Но благо, что чем дальше, тем больше люди понимают: не мы нападали", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220311/sssr-1777664861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия