https://ria.ru/20220311/belorussiya-1777646798.html

Минск направил в ЕС материалы о геноциде беженцев на границе с Польшей

Минск направил в ЕС материалы о геноциде беженцев на границе с Польшей - РИА Новости, 11.03.2022

Минск направил в ЕС материалы о геноциде беженцев на границе с Польшей

Нижняя палата белорусского парламента направила в Европарламент, ПАСЕ и в Совет Европы материалы о геноциде ближневосточных беженцев на белорусско-польской... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:21

2022-03-11T13:21

2022-03-11T13:51

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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента направила в Европарламент, ПАСЕ и в Совет Европы материалы о геноциде ближневосточных беженцев на белорусско-польской границе, сообщил в пятницу спикер Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко."Огромная работа, как вы знаете, была проведена Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по сбору материалов о преступлениях, совершенных должностными лицами Польши в ноябре 2021 года на белорусско-польской границе в отношении беженцев. Данные материалы Палатой представителей направлены в адрес руководства Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также генеральному секретарю Совета Европы. Я вчера такие документы подписал", - приводит слова Андрейченко агентство Белта.Он отметил, что "европейские структуры должны иметь полное представление о том, что совершалось на границе польскими пограничниками, и дать всему этому свою правовую, надеюсь, объективную, справедливую оценку".В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа стремящихся в страны ЕС мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница") Белоруссии, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Позже часть мигрантов стала возвращаться из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Однако другие продолжают ожидать гуманитарного коридора в ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что власти республики убедили несколько тысяч беженцев из стран Востока и Африки вернуться к себе на родину. Он неоднократно подчеркивал, что власти Белоруссии не будут силой выдворять беженцев. По последним данным Красного Креста, в лагере беженцев, размещенном в торгово-логистическом центре у белорусско-польской границы, остаются более 700 человек.Литва, Латвия и Польша в прошлом году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В декабре в МВД Белоруссии РИА Новости сообщили, что отмечают снижение потока мигрантов, стремящихся попасть через белорусскую территорию в страны Евросоюза.

https://ria.ru/20211119/bezhentsy-1759885458.html

https://ria.ru/20220213/granitsa-1772572315.html

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белоруссия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, африка, литва, красный крест, мвд белоруссии, европарламент