https://ria.ru/20220311/bednost-1777755400.html

Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности

Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности - РИА Новости, 11.03.2022

Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности

Число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2021 году составило 16,1 миллиона человек или 11 процентов, следует из данных Росстата. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T20:05

2022-03-11T20:05

2022-03-11T20:19

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2021 году составило 16,1 миллиона человек или 11 процентов, следует из данных Росстата.В ноябре прошлого года правительство ввело новый подход определения границы бедности. Как поясняла пресс-служба Министерства труда, при расчете показателя "уровень бедности" вместо прожиточного минимума, который устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться показатель "граница бедности" (соответствует значению потребительской корзины в четвертом квартале 2020 года с учетом инфляции). Такой подход позволяет обеспечить сопоставимость данных за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками.Однако информация по итогам 2021 года не вполне корректно сопоставлять с результатами 2020 года, но ее можно сравнивать с 2019 года. По данным ведомства, в 2020 году число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составило 17,8 миллиона человек или 12,1 процента (в 2019 году — 18,1 миллиона человек или 12,3 процента)."Снижение числа малообеспеченных россиян связано с ростом выплат для различных категорий граждан, а также с восстановлением экономической активности, приведшей к росту занятости и увеличению оплаты труда", — объяснили в Росстате.ПО информации ведомства, за 2021 год объем социальных выплат превысил 14,5 триллиона рублей, что на 6,7 процента больше, чем в 2020 году, а доходы, связанные с оплатой труда, выросли на 10,4 процента до 40,3 триллиона рублей.

https://ria.ru/20220217/bednost-1773409292.html

https://ria.ru/20211126/bednost-1760861775.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)