11:49 11.03.2022 (обновлено: 11:50 11.03.2022)
ФТС упростила процедуру временного ввоза личных автомобилей
ФТС упростила процедуру временного ввоза транспортных средств для личного пользования
Шеврон сотрудника таможенной службы России
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Упрощенная процедура временного ввоза автомобилей для личного пользования введена в РФ, сообщила в пятницу Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
"Введена упрощенная процедура временного ввоза физическими лицами транспортных средств для личного пользования", - говорится в сообщении ведомства о мерах, которые принимают таможенные органы для минимизации негативных последствий недружественных мер, предпринимаемых против России рядом западных государств.
"В настоящее время на уровне правительства РФ, ряда ведомств в оперативном режиме осуществляется выработка решений и нормативной базы по ускорению и упрощению таможенных и других контрольных процедур. ФТС России незамедлительно доводит данные нововведения до территориальных таможенных органов для их практической реализации", - цитирует ведомство первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова.
Режим временного ввоза предусматривает возможность для иностранных граждан ввозить в РФ личный автотранспорт без уплаты налогов и пошлин на срок до одного года. Граждане России в рамках этого режима могут ввозить зарегистрированные за рубежом автомобили на общий срок, который не должен превышать шесть месяцев.
Власти РФ ранее приняли решение о поддержке автовладельцев: в частности, повысить порог стоимости автомобиля, с которого возникает необходимость платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с 3 миллионов, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года.
Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с эскалацией конфликта на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).