https://ria.ru/20220311/avtomobili-1777624449.html

ФТС упростила процедуру временного ввоза личных автомобилей

ФТС упростила процедуру временного ввоза личных автомобилей - РИА Новости, 11.03.2022

ФТС упростила процедуру временного ввоза личных автомобилей

Упрощенная процедура временного ввоза автомобилей для личного пользования введена в РФ, сообщила в пятницу Федеральная таможенная служба (ФТС) России. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:49

2022-03-11T11:49

2022-03-11T11:50

экономика

авто

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Упрощенная процедура временного ввоза автомобилей для личного пользования введена в РФ, сообщила в пятницу Федеральная таможенная служба (ФТС) России."Введена упрощенная процедура временного ввоза физическими лицами транспортных средств для личного пользования", - говорится в сообщении ведомства о мерах, которые принимают таможенные органы для минимизации негативных последствий недружественных мер, предпринимаемых против России рядом западных государств."В настоящее время на уровне правительства РФ, ряда ведомств в оперативном режиме осуществляется выработка решений и нормативной базы по ускорению и упрощению таможенных и других контрольных процедур. ФТС России незамедлительно доводит данные нововведения до территориальных таможенных органов для их практической реализации", - цитирует ведомство первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова.Режим временного ввоза предусматривает возможность для иностранных граждан ввозить в РФ личный автотранспорт без уплаты налогов и пошлин на срок до одного года. Граждане России в рамках этого режима могут ввозить зарегистрированные за рубежом автомобили на общий срок, который не должен превышать шесть месяцев.Власти РФ ранее приняли решение о поддержке автовладельцев: в частности, повысить порог стоимости автомобиля, с которого возникает необходимость платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с 3 миллионов, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года.Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с эскалацией конфликта на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).

https://ria.ru/20220310/mashiny-1777501679.html

https://ria.ru/20220310/roskosh-1777488108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)