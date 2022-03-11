Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/aviazapchasti-1777634184.html
Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая, сообщил Минтранс
Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая, сообщил Минтранс - РИА Новости, 11.03.2022
Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая, сообщил Минтранс
Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая и иных стран азиатского региона, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:32
2022-03-11T12:49
экономика
россия
китай
азия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/00/1557340053_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7639a3530f132b208a807a19ebf74154.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая и иных стран азиатского региона, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике."Прорабатываются вопросы поставок запасных частей через Китай и иные страны азиатского региона", - сказала Малышева.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777238894.html
россия
китай
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/00/1557340053_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3b47fc618ff74ad1a65422baf3255daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, азия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
12:32 11.03.2022 (обновлено: 12:49 11.03.2022)
 
Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая, сообщил Минтранс

Минтранс: Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая и других азиатских стран

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Уральские авиалинии в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A320neo авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая и иных стран азиатского региона, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Прорабатываются вопросы поставок запасных частей через Китай и иные страны азиатского региона", - сказала Малышева.
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 10:50
Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в Россию
 
ЭкономикаРоссияКитайАзияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала