https://ria.ru/20220311/aviazapchasti-1777634184.html

Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая, сообщил Минтранс

Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая, сообщил Минтранс - РИА Новости, 11.03.2022

Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая, сообщил Минтранс

Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая и иных стран азиатского региона, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:32

2022-03-11T12:32

2022-03-11T12:49

экономика

россия

китай

азия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая и иных стран азиатского региона, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике."Прорабатываются вопросы поставок запасных частей через Китай и иные страны азиатского региона", - сказала Малышева.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777238894.html

россия

китай

азия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, китай, азия, министерство транспорта рф (минтранс россии)