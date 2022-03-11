https://ria.ru/20220311/aviazapchasti-1777634184.html
Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая, сообщил Минтранс
Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая, сообщил Минтранс - РИА Новости, 11.03.2022
Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая, сообщил Минтранс
Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая и иных стран азиатского региона, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:32
2022-03-11T12:32
2022-03-11T12:49
экономика
россия
китай
азия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая и иных стран азиатского региона, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике."Прорабатываются вопросы поставок запасных частей через Китай и иные страны азиатского региона", - сказала Малышева.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777238894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, азия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
12:32 11.03.2022 (обновлено: 12:49 11.03.2022)
Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая, сообщил Минтранс
Минтранс: Россия прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая и других азиатских стран