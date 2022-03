https://ria.ru/20220311/alyaska-1777677862.html

Американские СМИ поверили, что Байден продаст Аляску России

Американские СМИ поверили, что Байден продаст Аляску России - РИА Новости, 11.03.2022

Американские СМИ поверили, что Байден продаст Аляску России

Американскому сатирическому сайту The Babylon Bee пришлось объясняться после публикации шуточной "новости" о намерении президента США Джо Байдена продать России РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:16

2022-03-11T15:16

2022-03-11T15:16

в мире

сша

россия

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777180713_0:553:2463:1938_1920x0_80_0_0_3bc79595fa585fd9ca88106ed4e7039e.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американскому сатирическому сайту The Babylon Bee пришлось объясняться после публикации шуточной "новости" о намерении президента США Джо Байдена продать России Аляску. "Вновь проявив решимость, администрация Байдена сделала первый шаг к увеличению объемов добычи нефти для американцев, продав Аляску обратно России, чтобы мы могли снова начать там буровые работы в поисках нефти", — написали в The Babylon Bee. Однако, как сообщила журналистка FOX News Линдси Корник, эту заметку разместили в своих соцсетях представители либертарианской партии США, ссылкой на нее поделились более двух тысяч раз.Из-за высокой популярности эту заметку портала, не скрывающего, что все материалы в нем носят исключительно развлекательный характер, всерьез изучили в отделе проверки фактов общенациональной газеты USA Today."Основываясь на проведенном нами анализе, мы оцениваем утверждение о том, что Байден собирается продать Аляску России, как сатиру. Это утверждение вытекает из статьи, опубликованной сатирическим сайтом „The Babylon Bee”. Доказательств того, что Байден планирует продать Аляску, не обнаружено", — написала фактчекер USA Today Ана Фэги.Как сообщила Кормак, сайт часто становится объектом для нападок со стороны ведущих средств массовой информации, таких как The New York Times и CNN, за распространение "дезинформации", несмотря на то, что он рекламирует себя как исключительно сатирический сайт. "Фейсбук" также пометил одну статью как дезинформацию за утверждение, что CNN пропускает свои новости через стиральную машину, прежде чем выпускать в эфир.Заметив такой повышенный интерес к своим публикациям, авторы портала, напоминающего российское шуточное ИА "Панорама", ответили на вердикт USA Today."Благодарим фактчекеров из @ USATODAY, которые указали, что эта статья является сатирической. Мы хотели бы ее удалить, поскольку теперь понимаем, что она не соответствует действительности и полностью выдумана. Мы делаем все возможное, чтобы размещать только абсолютно достоверные заголовки, но иногда мы ошибаемся. Мы постараемся работать лучше", — заявило издание в Твиттере.Ранее греческий телеканал Star уличили в распространении фейков о положении в Мариуполе. Журналисты заявили, что жители Мариуполя ловят мышей, потому что "другой еды у них нет", хотя на кадрах съемки мирный житель преследовал свою сбежавшею из клетки домашнюю морскую свинку.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/makron-1777640436.html

https://ria.ru/20220311/donbass-1777639361.html

https://ria.ru/20220311/mariupol-1777628819.html

сша

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, россия, мариуполь